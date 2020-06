Emi Palmor sera l’une des 20 premiers membres nommés au conseil d’administration de Facebook chargée de superviser la prise de décision de la plate-forme sociale suite aux allégations d’entrave à la liberté d’expression.

Emi Palmor, l’ancienne directrice générale du ministère de la Justice israélien, a été nommé au conseil de surveillance de Facebook et d’Instagram, chargée de modérer le contenu sur les plateformes de médias sociaux.

Le Conseil de surveillance, annoncé pour la première fois par le fondateur et PDG de Facebook Mark Zuckerberg en novembre 2018 à la suite des élections présidentielles américaines de 2016, devrait être une réponse aux critiques croissantes concernant le manque de transparence et de cohérence dans les processus décisionnels de la plateforme concernant la liberté d’expression […]

« J’ai été fonctionnaire pendant 24 ans en Israël, consacrant ma vie à accroître l’accès à la justice et à placer le citoyen au centre de cette dernière », a déclaré Emi Palmor.

« Pour moi, siéger au Conseil de surveillance est une opportunité de le faire pour les gens du monde entier. J’ai la réputation de ne pas avoir peur des problèmes difficiles et je suis déterminé à tenir Facebook responsable en améliorant la façon dont les décisions sur les contenus sont prises et en augmentant l’équité ». Et la transparence quant à la raison de leur mise en ligne ».

Bien sûr, après avoir lu cela, une question se pose : « Sera-t-il toujours possible de critique la politique d’Israël sur Facebook ? »

Sources :Ynet news.com ; La gazette du citoyen