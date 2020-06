Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a déploré jeudi « l’absence de leadership moral » aux Etats-Unis où la mort de George Floyd, un Afro-américain asphyxié par un policier blanc le 25 mai, a provoqué une vague de protestations.

La mort de George Floyd, tué le 25 mai à Minneapolis, « a provoqué un déferlement d’émotion palpable, des expressions spontanées de solidarité contre le poison du racisme », a déclaré M. Varadkar devant la chambre basse du Parlement irlandais.

« Nous avons également vu une véritable répulsion » face aux réactions parfois musclées « envers des manifestants pacifiques et des journalistes », a-t-il poursuivi, en allusion aux heurts entre manifestants et policiers qui ont éclaté dans plusieurs villes américaines.

« Et nous avons assisté à une absence de leadership moral ou de mots de compréhension, de réconfort ou de réconciliation », a-t-il déploré.

Le dirigeant irlandais a estimé que « l’injustice fâche à juste titre ». Il a comparé le racisme à « un virus se transmettant à un âge précoce, alimenté par les préjugés soutenus par les systèmes ».

Source: AFP