Les forces conjointes irakiennes poursuivent depuis trois jours la deuxième étape de leur opération « Abtal al-Iraq » pour traquer les résidus de Daech dans les provinces de Salaheddine et Diyala.

Dans un communiqué, ces forces qui comprennent dans leur rangs les forces populaires des Hachd al-Chaabi, des unités de l’armée, de la police fédérale, et de la réaction rapide et l’armée de l’air ont annoncé le jeudi 4 juin avoir libéré dix villages dans l’est de la province de Salaheddine. « Les forces de la 10e brigade des Hachd al-Chaabi et de la réaction rapide dans le sud de Salaheddine ont réussi à libérer 10 villages », a rapporté le site d’informations irakien al-Maalomah.

Une autre opération se déroule en même temps dans la province de Diyala.

« La 1re brigade des Hachd al-Chaabi, déployée dans la province de Diyala dans l’est de l’Irak a annoncé ce jeudi 4 juin qu’elle a réussi à nettoyer plus d’une cinquantaine de kilomètres de cette province. Ces opérations ont eu lieu dans les montages du district de Qara Taba où plusieurs positions et repaires de Daech ont été détruits», a ajouté le texte.

Talib al-Mousawi, le commandant des Hachd al-Chaabi dans la province de Diyala, a également annoncé une deuxième étape de l’opération dans cette province dans les montagnes de Hamrin dans le cadre de l’opération Abtal al-Iraq, et déclaré que les forces militaires avaient commencé à patrouiller et à nettoyer cette zone.

« Les 23e, 24e, 1re, 4e et 110e Brigades et les forces de réaction rapide des Hachd al-Chaabi ont poursuivi leurs opérations ce jeudi, pour le troisième jour d’affilé… Le but des Hachd al-Chaabi en menant cette opération coordonnée par le quartier général des opérations de Kirkouk et Salaheddine, est de découvrir les cachettes de Daech et de les détruire », a-t-il ajouté.

Cette deuxième étape a commencé avec la visite du Premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi à Kirkouk.

Source: Avec Press Tv