La Russie créera un fusil de précision d’une portée record de 7 km, selon le PDG de la société Lobaev Arms, Vladislav Lobaïev. Unique sur le marché mondial, ce fusil doté d’une cartouche innovante, devrait voir le jour en 2021, selon lui.

La société russe Lobaev Arms élabore un fusil de précision d’une portée maximale de 7 km, a déclaré dans une interview à Sputnik le dirigeant de l’entreprise, Vladislav Lobaïev. Il s’agit du projet de fusil DXL-5, capable de battre le record mondial de précision. Cette arme pourrait être prête au début de l’année 2021, d’après M.Lobaïev.

«Nous sommes en train de travailler sur un fusil et une cartouche d’une portée record de six à sept km et d’une portée pratique de trois km. Le nom préalable du projet est DXL-5 […] Il n’y a pas encore eu de fusils d’une telle portée sur le marché mondial des armes de tireur d’élite», a-t-il déclaré à Sputnik.

Une cartouche innovante

Selon M.Lobaïev, c’est une nouvelle cartouche équipée de plusieurs innovations technologiques qui permettra aux tireurs de frapper les cibles ennemies à une telle distance. Sans dévoiler les détails techniques de la cartouche, l’homme a expliqué que ce produit «révolutionnaire» serait différent des cartouches utilisées précédemment par «sa taille et une vitesse initiale plus grandes».

Battre son propre record

À ce jour, c’est un autre fusil fabriqué par Lobaev Arms, SVLK-14S Soumrak, qui détient le record mondial de précision. En effet, alors que la portée pratique de Soumrak est de 2,5 km, le tireur avait alors réussi à atteindre sa cible à plus de 4,2 km.

Lobaev Arms est une société russe privée, spécialisée dans la fabrication de fusils de haute précision à longue portée.

Source: Sputnik