L’imam Ali Khamenei, guide suprême iranien a rendu hommage à Ramadane Abdallah Challah, le défunt chef du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique, décédé le samedi 6 juin des suites d’une maladie.

« Je présente mes sincères condoléances au cher peuple palestinien pour le décès du moudjahid et résistant Dr. Ramadan Abdallah Challah et pour tous les moudjahidines qui se sont sacrifiés pour la cause palestinienne, et surtout au mouvement de résistance palestinienne et à sa noble famille », a-t-il assuré dans un communiqué publié par son bureau de presse ce lundi 8 juin, et rapporté par le site web de la télévision iranienne arabophone al-Alam.

Et de poursuivre : « le mouvement de résistance palestinienne a perdu un élément sincère et valeureux. Je souhaite que ceux qui le remplaceront sauront pallier à sa perte et avancer dans la voie des moudjahidines, à l’instar de Fathi al-Chaqaqi et de Ramadane Abdallah Challah ».

Le martyr Fathi al-Chaqaqi est le fondateur du Jihad islamique. Il a été tué à Maltes par le Mossad israélien en 1995.

La géographie de la résistance ne l’oubliera pas

Le défunt Dr.Challah avec le général martyr Soleimani

Même hommage de la part du commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI), le général Hussein Salami, qui a qualifié le décès de Challah d’évènement « douloureux ».

« Nul doute que la géographie de la résistance et de l’intifada palestinienne n’oubliera jamais les objectifs suprêmes et illuminés de ce grand moudjahid qui interpelle une volonté de résistance insatiable du peuple palestinien opprimé, présage la libération d’al-Quds et un avenir radieux et regorge d’espoir et de fierté pour ce peuple héros, pour éradiquer l’entité sioniste criminelle et tueuse des enfants et extirper cette tumeur cancérigène de la région », a-t-il souligné dans un message de condoléances adressé à l’actuel secrétaire général du Jihad islamique Ziad Nakhalé.

Et le général iranien de conclure : « elle gardera dans sa mémoire historique le souvenir de ce moudjahid, au côté du chef de l’axe de la résistance le martyr Qassem Soleimani et du martyr Fathi al-Chaqaqi et portera à jamais la bannière de la résistance éternelle »