Les missiles des systèmes de défense aérienne du CGRI ont atteint avec succès leurs cibles potentielles.

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a annoncé, le dimanche 7 juin, que les systèmes de défense aérienne Tabas et Mersad ont réussi à détruire des cibles aériennes. Selon l’agence de presse iranienne Tasnim News, des missiles sol-air ont abattu des cibles virtuelles de l’ennemi, lors des exercices de défense aérienne conjoints des unités des Gardiens de la Révolution islamique et de l’armée iranienne,.

Le système de missile TPS du CGRI a également été mis à l’épreuve.

En dépit des condamnations en provenance des autorités américaines et du régime de sanctions auquel il est soumis, l’Iran a développé ses propres systèmes de défense antimissile avec la ferme détermination de renforcer ses forces armées.

L’an dernier, lors des exercices conjoints baptisés « Gardiens du ciel de Velayat-98 » qui se sont déroulés au centre de l’Iran, dans une étendue de 416 000 km², une dernière version du système de missile Mersad-16 a fait l’objet d’un essai réussi.

Les différences les plus évidentes entre le nouveau système Mersad-16 et sa génération précédente peuvent être résumées comme suit : la nouvelle version de Mersad-16 est mobile, comporte de nouveaux radars (Hafez et Najm 804). Il peut également fonctionner avec le missile Shalamcheh-2. Le système Mersad est capable d’identifier sa cible à une distance de 150 km grâce au radar Kavosh et de la viser à une portée maximale de 40 à 45 km – selon le type de missile.

Les trois radars utilisés par le système antimissile Mersad, à savoir Kavosh, Juya et Hadi, sont capables de détecter des cibles à moins de 220 km du lanceur, rapporte Tasnim News.

Les missiles Shahin et Shalamcheh ont été développés pour être déployés sur le système Mersad. Sa portée de détection est de 150 km et il peut se verrouiller sur des cibles distantes de 80 km. En outre, il peut détecter des cibles avec un RCS (ou SER: surface équivalent radar) d’environ 0,5 mètre carré dans un rayon de 110 km. Il est, par ailleurs, en mesure de s’engager sur au moins deux cibles simultanément.

Quant au système de défense aérienne Tabas, il est opérationnel depuis environ cinq ans. Il fonctionne avec des missiles de longue et de moyenne portée. Ce système permet d’affronter des avions tactiques et stratégiques, des hélicoptères et des drones. Il est adapté aux guerres électroniques.

Source: Avec PressTV