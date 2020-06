Les manifestations se poursuivent dans les provinces de Deir Ezzor et de Hassaké, régions contrôlées par les milices kurdes de Forces démocratiques syriennes (FDS), avec le soutien des occupants américains, pour protester contre leur mainmise sur cette région et la détérioration des conditions de vie de ses habitants.

Ces derniers ont réclamé qu’il leur soit autorisé d’écouler leur production agricole là où ils veulent, alors qu’ils sont contraints de la livrer aux centres de l’administration des FDS, indique l’agence syrienne Sana.

Ces protestations qui ont éclaté ce mardi 9 juin dans les deux villages Zibane et al-Hawayej, se sont par la suite étendues vers Safirat-Tahtani où les habitants ont coupé les routes et allumé des pneus, précise l’agence.

Le lundi 8 juin, les protestations avaient eu lieu dans les villages al-Chahil, al-Aazbat, al-Sour, al-Sabhat, Mahmidiyat, Jadid Aakidate et al-Kasrat, à l’est au nord de la province de Deir Ezzor, selon al-Mayadeen Tv.

Dans l’après-midi, elles se sont étendues vers le village al-Aatalat qui surplombe la ville de Chadadi, dans la province sud de Hassaké, ville sous occupation américaine.

Le départ des FDS et des US

« La région est le théâtre d’une mobilisation populaire importante qui proteste contre la privation du peuple syrien d’exploiter ses ressources économiques, dont le pétrole et le gaz », ont fait part des sources locales pour al-Mayadeen Tv.

« Les gens savent très bien que la détérioration de leurs conditions de vie est due aux sanctions américaines infligées au peuple syrien que les Etats-Unis pillent tous les jours », ont-ils ajouté. La livre syrienne a connu une importante chute depassant les 3.000 par rapport au dollar américain

Les manifestants qui sont aussi en colère contre la corruption qui sévit dans les conseils civils et militaires des FDS réclament le départ des FDS et des troupes américaines qu’ils accusent de piller les hydrocarbures des champs de pétrole qu’ils contrôlent et où ils ne cessent de renforcer leur présence.

90 camions US en deux jours

Selon Sana, les Etats-Unis continuent d’envoyer des renforts militaires vers la région al-Malikiyat, au nord-est de Hassaké.

Dans la nuit de lundi à mardi, une quarantaine de camions transportant des véhicules et des équipements militaires ont franchi le passage frontalier avec l’Irak, al-Walid, et se sont dirigés vers la base militaire installée à l’aéroport Kharab al-Jir.

Le lundi 8 juin, ce sont 50 camions dont des camions citernes qui avaient franchi le même trajet.

Ces derniers mois, rapporte Sana, des milliers de camions sont arrivés dans la province de Hassaké où les Américains renforcent leur présence dans la région al-Jazirat pour y piller ses richesses pétrolières et agricoles.

La vidéo ci-dessous, postée par Sana filme les protestations à Zibane et al-Hawayej.

Les images de la vidéo ci-dessous postée par al-Mayadeen TV ont été prises à al-Chahil.

Dans la vidéo ci-dessous postée par le site d’al-Mayadeen TV, un jeune habitant de Deir Ezzor accuse les FDS de piller les richesses de sa région pour construire leur fief à Kobané (Aïn al-Arab) et s’enrichir aux dépens des habitants de la province.

Source: Divers