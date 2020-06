Nouvelles révélations de l’Iranien Rouhollah Zam, l’agent iranien qui travaillaient pour le compte des renseignements français, américains et israéliens, arrêté en octobre 2019.

Lors de la sixième séance de son procès qui s’est tenu ce mardi 9 juin, il a révélé avoir reçu, avant son voyage en Irak, une proposition de la part de l’ex-ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Joubeir, via un ami malaisien, en vue de financer une chaine de télévision contre l’Iran.

Selon lui, il était sur le point de rencontrer Joubeir lorsqu’il a été arrêté.

Faisant part de ses regrets, il a affirmé que c’est une erreur que d’avoir confiance dans les pays qui n’entretiennent pas de bonnes relations avec son pays, à l’instar de la France, des Etats-Unis et d’Israël et des Emirats qui d’après lui « veulent saboter la situation sécuritaire des pays auxquels ils veulent nuire », selon le site web de la télévision iranienne arabophone al-Alam

Lors des auditions précédentes, rapportent des médias iraniens, Zam dit avoir travaillé pour les renseignements américains puis français, respectivement à partir de 1996 et 1997, jusqu’à la date de son arrestation. Il était chargé de missions contre la sécurité interne et externe de son pays et d’enrôler des agents pour cela.

Expliquant comment il a été enrôlé par les renseignements français, il a parlé de l’importante équipe de sécurité que le gouvernement français lui avait mise en place.

Les charges retenues contre Rouhollah Zam qui était lors de son arrestation le directeur d’un site d’information Amed news relèvent de « la corruption sur Terre » : atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de son pays, propagation de mensonges pour perturber le système économique et la sécurité intérieure… Il risque la peine capitale.

