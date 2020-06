La province syrienne de Souweïda est le théâtre d’une importante manifestation de soutien au gouvernement syrien, confronté à de nouveaux défis économiques en raison de la chute vertigineuse de la livre syrienne face au dollar américain, causée par les sanctions américaines.

L’agence syrienne Sana a publié les images de ce rassemblement qui a eu lieu ce mercredi à proximité du siège provincial du gouvernement (mohafazat) de Souweïda.

Brandissant le drapeau syrien et les portraits du président Bachar al-Assad, les manifestants y ont scandé des slogans qui condamnent les sanctions américaines, notamment la mise en vigueur de la loi César, qui sanctionne quiconque apporte une contribution dans la reconstruction de la Syrie financière, économique, sans compter le soutien militaire.

Entre samedi et lundi, la livre syrienne est passée de 2300 à plus de 3000 face au dollar. Provoquant une flambée des prix.

Le dimanche 7 juin, le représentant américain spécial pour la Syrie James Jeffrey a admis que « les prix élevés des besoins essentiels des citoyens syrien » et « le faible taux de change de la lire en Syrie » sont « dus aux mesures américaines ».

Le mardi 9 juin, les agences internationales ont rendu compte de manifestations « inédites » contre le pouvoir, dans la province de Souweïda, pendant trois jours consécutifs, auxquelles ont participé quelques dizaines de personnes.

Sachant que cette province s’est tenu à l’écart de l’insurrection qui éclaté en Syrie en 2011, avec le soutien des puissances occidentales et des régimes golfiques, apportant son soutien à Damas.

Mise en garde des Syriens du Golan occupé

En outre, les médias syriens ont publié un communiqué au nom des habitants du Golan syrien occupé et qui incitent les habitants de Souweïda à se tenir au côté du gouvernement syrien contre l’embargo et les sanctions américaines injustes contre les pays.

« La province de Souweïda a toujours été le rocher sur lequel se brisent tous les complots », indique le texte qui met en garde « les habitants de la montagne des Arabes », contre « cette clique qui travestit l’histoire de la Syrie et porte atteinte au legs des pères et des aïeux ».

« La province de Souweïda ne peut être que cette citadelle imprenable qui lutte au côté de l’Etat syrien de l’armée syrienne brave, et du commandant de la Syrie Bachar al-Assas », insiste le communiqué.

Assurant que l’embargo et les difficultés économiques que connait l’ensemble du peuple syrien ne doivent être un alibi pour se tenir contre la partie et l’Etat, le texte rapporte la mise en garde des habitants du Golan syrien occupé contre « les bras extérieurs et agents manipulés par Israël et les Etats-Unis», et avertit que la montagne des Arabes est « une ligne rouge (…) et un flambeau qui saura brûler toux ceux qui s’en prennent à sa sécurité, à son histoire et à sa dignité ».

