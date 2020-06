S’adressant à la radio de la BBC mercredi, M. Stoltenberg a déclaré que Pékin se rapprochait de l’Occident de plusieurs manières: via le cyberespace, les télécommunications, les infrastructures essentielles et l’exploration de l’Arctique.

«Nous ne pouvons ignorer les conséquences de l’ascension de la Chine. La Chine aura bientôt la plus grande économie du monde. Ils ont déjà le deuxième plus grand budget de défense », avertit-il.

Le chef de l’alliance militaire occidentale a également déclaré qu’il était important que la Grande-Bretagne revoie le rôle du géant chinois de la technologie Huawei dans son réseau 5G pour garantir sa sécurité. Il a dit qu’il espérait que le gouvernement britannique concevrait ses réseaux 5G de manière à garantir qu’ils resteront protégés et « sécurise. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été sévèrement critiqué pour sa décision de permettre à Huawei d’aider à la construction du réseau 5G britannique.

Interrogée sur les commentaires de Stoltenberg, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying a déclaré que la Chine ne constitue une menace pour aucun pays et qu’elle espère que l’OTAN pourra voir son développement « rationnellement, » A rapporté Reuters.

Stoltenberg a noté que Pékin investit « fortement » des capacités militaires modernes et a ajouté 80 navires à sa marine au cours des cinq dernières années, ce qui équivaut au nombre total de navires appartenant à la Royal Navy britannique.

« La Chine devient une puissance militaire de plus en plus importante et nous devons y faire face », a-t-il dit, ajoutant que l’OTAN doit veiller à ce qu’elle reste un “Force forte dans le futur” comme il fait face à un « Changement dans l’équilibre mondial du pouvoir. »

Source: Médias