Le Centre Ain Al-Insania pour les droits de l’homme a publié un rapport statistique sur l’ampleur des pertes civiles subies par les yéménites durant les 1900 jours de guerre lancée par la coalition saoudo-américaine contre ce pays le pauvre de la péninsule arabe.

Le rapport indique que 43 000 civils ont été tués et blessés, dont plus de 6 000 enfants et femmes ont trouvé la mort suite à cette guerre.

Le Centre a fait état de la mort de 16 672 civils, dont 3 742 enfants et 2 364 femmes, tandis que le nombre de blessés parmi les civils a atteint 26079, dont 3992 enfants et 2 742 femmes.

Et de préciser : « les offensives aériennes, terrestres et maritimes menées par la coalition ont visé 573 102 établissements, dont 562 687 habitations, 1085 écoles et 387 hôpitaux et centres médicaux, en plus de 175 établissements universitaires, 6 632 champs agricoles, 1 355 mosquées, 47 médias, 242 sites archéologiques et 361 installations touristiques ».

S’agissant des infrastructures endommagés ou détruites, le Centre Ain a avancé le chiffre de « 8843 sites, dont 15 aéroports, 16 ports, 2067 réservoirs et systèmes d’eau, 300 stations et générateurs électriques, 3969 routes et ponts, et 525 réseaux et stations de communication ».

Et de poursuivre : « la coalition a pilonné 21868 établissements économiques, dont 390 usines, 10998 établissements commerciaux, 671 marchés, 400 fermes élevages de poulets, 869 dépôts alimentaires, 388 stations-service, 6638 véhicules de transport, 286 camions transportant du carburant, 768 véhicules transportant des aliments et 460 bateaux de pêche ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah