Les pourparlers sur un renforcement de la présence américaine en Pologne sont « en bonne voie », a indiqué jeudi 11 juin à Varsovie l’ambassadrice américaine, alors que ce pays espère un redéploiement sur son sol d’une partie des soldats américains actuellement stationnés en Allemagne.

« Les négociations sont en bonne voie! La vision du président américain Donald Trump et du président polonais Andrzej Duda sur une présence américaine accrue en Pologne sera même plus large que celle décrite initialement. Une annonce sera faite bientôt », a écrit l’ambassadrice Georgette Mosbacher dans un tweet.

Le président polonais conservateur Andrzej Duda a vanté au président américain l’idée d’une Pologne abritant des milliers de militaires américains face à ce qu’il considère comme la menace russe.

Samedi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait déclaré que son pays espérait qu’une partie des soldats américains actuellement stationnés en Allemagne seraient déployés en Pologne.

Des pourparlers sur cette éventualité « sont en cours », avait affirmé M. Morawiecki.

Vendredi, le Wall Street Journal a rapporté que Donald Trump avait ordonné au Pentagone de réduire les effectifs militaires déployés en permanence en Allemagne, principal ancrage des forces américaines de l’Otan, afin d’en ramener le nombre à 25.000. Leur nombre s’élève actuellement à 34.500 hommes.

La Maison Blanche et le Pentagone se sont refusés à confirmer ou démentir les informations du Wall Street Journal qui surviennent dans un contexte de tensions entre le gouvernement américain et ses alliés européens en sein de l’Otan sur des accords de coopération.

L’année dernière, le président Trump a augmenté à 5.500 hommes les effectifs en rotation en Pologne, pays qui considère les Etats-Unis comme le principal garant de sa sécurité au sein de l’Otan.

Plusieurs milliers de soldats américains et polonais participent actuellement, du 5 au 19 juin, aux manoeuvres Defender-Europe 20, les premiers exercices militaires de cette ampleur en Europe depuis que l’épidémie de Covid-19 a frappé le continent.

Des tests, la distanciation et des quarantaines font partie des protocoles pour ces manoeuvres auxquelles participent plus de 6.000 hommes, dont des Polonais et 4.000 Américains. Les exercices se déroulent sur le site d’entraînement militaire de Drawsko Pomorskie dans le nord de la Pologne.

