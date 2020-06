Des chercheurs algériens ont développé une cellule de désinfection du coronavirus utilisant un générateur d’ozone. Selon les concepteurs de l’Ozocab, ce procédé unique et révolutionnaire permet d’éliminer tout type de virus et de bactéries et ne comporte aucun risque pour la santé humaine, ni pour l’environnement.

Dans un proche avenir, il sera possible de procéder à une désinfection efficace par un simple jet d’ozone, ou triogène, un gaz qui se compose de trois molécules d’oxygène (O3). Doué d’un fort pouvoir oxydant, l’ozone détruit tous types de micro-organismes mais il s’avère également très dangereux pour la santé en cas d’inhalation. D’où la nécessité de mettre au point un équipement qui évite tout contact avec les voies respiratoires.

C’est l’idée développée par l’équipe des professeurs Amor Tilmatine et Mohamed Fodil Boukoulda, deux enseignants à l’Institut de génie électrique de l’Université Djillali Liabes de Sidi-Bel-Abbes (430 km à l’ouest d’Alger).

Adel Mohamed-Belarbi, titulaire d’un DEA en aéronautique et spécialiste dans la conception de drones est également au cœur de cette aventure. Chargé du développement et de la conception de la cabine du prototype de l’Ozocab, il explique à Sputnik les spécificités de ce procédé unique au monde.

«L’équipe des professeurs Tilmatine et Boukoulda travaille depuis plusieurs années sur les propriétés de l’ozone et son utilisation dans différents domaines. Lorsque la pandémie de coronavirus a débuté, les chercheurs ont décidé d’adapter leurs travaux afin de participer à la lutte contre le Covid-19. Cette cellule est révolutionnaire car elle fonctionne grâce à un générateur qui transforme l’air contenu dans l’Ozocab en ozone», indique-t-il.

Derniers essais

Le principe est simple: le corps est enfermé hermétiquement dans la capsule grâce à un système de joints étanches. Seule la tête dépasse de l’Ozocab qui est doté d’une encolure réglable permettant de l’adapter à toutes les morphologies et à tous les âges. Le générateur développé par l’équipe de l’université de Sidi-Bel-Abbès transforme l’oxygène (O2) en triogène (O3) et, après quelques minutes, le gaz est évacué de la capsule par un système de canalisation.

«Il n’y a pas de risque de pollution car l’O3 revient à sa forme initiale au bout de quelques minutes. Nous devons déterminer le temps nécessaire à la désinfection d’une personne afin de permettre une utilisation optimale de cette cabine qui devra être installée à l’entrée d’espaces publics ou d’administrations», souligne l’ingénieur en aéronautique.

Selon les statistiques officielles annoncées jeudi 11 juin, l’Algérie comptabilisait 10.589 patients positifs au Covid-19, 741 décès et 7.255 guérisons.

Source: Avec Sputnik