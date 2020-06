Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a affirmé, vendredi 12 juin, que « les tentatives de l’ambassadeur des Emirats à Washington, Youssef Al-Otaiba, de rechercher des points communs entre son pays et ‘Israël’, implorent une normalisation avec l’ennemi. De plus, ces tentatives révèlent le manque de conscience de la nature agressive et expansionniste de l’entité sioniste ».

« Il est déplorable et regrettable que l’ambassadeur des Emirats se vante, dans un article publié dans un journal sioniste, que son pays ait condamné les mouvements de résistance palestiniens et arabes », a déclaré M.Qassem.

Et d’ajouter: « En qualifiant de violence et d’extrémisme la réaction palestinienne à l’annexion de la Cisjordanie, l’ambassadeur des Emirats a mis en doute tout le processus de la lutte nationale palestinienne et incriminé les grands et nobles sacrifices de notre peuple ».

Le dirigeant du Hamas a en outre noté que « la réitération de l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis à Washington qu’il était l’un de ceux qui ont assisté à l’annonce de deal du siècle à la Maison Blanche reflète son dédain pour les sentiments de tout notre peuple palestinien, notre nation et des libéraux du monde qui ont rejeté cet accord préjudiciable ».

Et de conclure en appelant « toutes les parties qui cherchent à normaliser les relations avec l’occupation à arrêter cette voie qui ne sert que le projet sioniste, l’encourage à poursuivre son agression contre notre peuple et les lieux saints de la nation, et représente un coup de couteau dans le dos de notre peuple et de ses sacrifices ».

Source: Traduit à partir de PalToday