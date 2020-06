Le président iranien Hassan Rohani a déclaré, dimanche 14 juin, que le pays ne resterait pas les bras croisés et qu’il ferait preuve d’une réaction appropriée si les États-Unis tentaient d’empêcher la levée de l’embargo sur les armes contre Téhéran qui expirera cette année conformément à l’accord nucléaire signé en 2015.

Au cours des derniers mois, Washington a intensifié ses appels à la prolongation d’un embargo des Nations unies sur les armes contre l’Iran, qui expirera en octobre en vertu de la résolution 2231 du Conseil de sécurité, dans le cadre de l’accord nucléaire.

Bien que les États-Unis ne fassent plus partie de l’accord nucléaire, ils ont toutefois lancé une campagne pour renouveler l’interdiction des armes à l’Iran -en vigueur depuis 2006/2007- par le biais d’une résolution du Conseil de sécurité, mais la Russie et la Chine sont les plus susceptibles d’y opposer leur veto.

Lors d’une réunion du cabinet, Hassan Rohani a déclaré : « La fin de l’interdiction des armes [sur l’Iran] est l’une des réalisations importantes de l’accord nucléaire et si les Américains veulent remettre en question cette réalisation, d’autres grands pays savent ce que sera notre réaction ».

Le président iranien a également souhaité que tous les pays membres du Conseil de sécurité des Nations unies et du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique soient au courant des complots des États-Unis.

« Pour notre part, nous résisterons aux plans que les États-Unis ont tramés contre l’Iran », a-t-il noté.

À la mi-mai, la Chine et la Russie ont rejeté le projet américain de prolonger l’embargo sur les armes à l’encontre de l’Iran.

Source: Avec AFP