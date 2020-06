L’agence iranienne Tasnim News a révélé de nouvelles données sur l’espion iranien Mahmoud Moussavi-Majd, condamné à mort la semaine passée pour avoir espionné pour le compte de la CIA et du Mossad l’ex-chef de l’unité al-Qods le général martyr Qassem Soleimani.

C’est le Hezbollah qui a découvert en premier que Moussavi-Majd est un espion et qui l’a livré aux Iraniens, révèle l’agence.

Vivant depuis sa tendre enfance en Syrie, où sa famille avait émigré avant la révolution islamique en Iran, il travaillait comme chauffeur. Il n’a jamais été un militaire ni un membre des gardiens de la révolution islamique en Iran, ni un combattant volontaire en Syrie, comme l’ont avancé certaines agences internationales, souligne Tasnim news.

C’est ainsi qu’il est entré en contact avec certains conseillers iraniens qui venaient en Syrie et qu’il a obtenu des informations qu’ils vendaient au Mossad et à la Cia. En échange, il percevait 5.000 dollars par mois.

Son arrestation a eu lieu depuis 26 mois et n’a rien à voir avec l’assassinat du général Qassem Soleimani.

Le service de sécurité du Hezbollah chargé du dossier du Mossad avait découvert ses liens avec les renseignements israéliens et américains et l’a capturé pour le livrer aux Iraniens en avril 2018.

La semaine passée, le porte-parole du pouvoir judiciaire iranien Golam Hussein Ismaili qui a déclaré qu’il a été condamné à la peine capitale pour avoir espionner pour la compte de la CIA et du Mossad les déplacements et les lieux où se trouvait à des moments différents le général martyr Qassem Soleimani.

Il avait aussi précisé que Moussavi-Majd n’est toutefois pas impliqué dans l’assassinat du général iranien qui est tombé en martyr le 3 janvier dans un raid américain contre son convoi à proximité de l’aéroport de Bagdad en Irak.