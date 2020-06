La marine iranienne a testé, jeudi 18 juin, des missiles de croisière à courte et longue portée dans le golfe d’Oman et le nord de l’océan Indien, dans le cadre d’un exercice appelé « Ramadan Martyrs ».

La nouvelle génération de missiles sol-air, sol-air et antinavires tirés ont atteint leurs cibles avec précision.

Selon le bureau des relations publiques de l’armée iranienne, « les missiles de croisière navales à longue portée ont réussi à détruire les cibles préétablies sur une distance de 280 kilomètres alors que la portée de ces missiles pourrait augmenter ».

Et le communiqué d’ajouter : « Les missiles côte-mer et mer-mer à longue et à courte portée ont été tirés simultanément depuis la côte et les navires de guerre de la marine avant de s’abattre sur des cibles et de les détruire avec une très haute précision ».

L’exercice a eu lieu au quarantième jour de la mort en martyr de 19 marins iraniens à bord de la corvette Konarak abattu par erreur par « un missile de croisière ami ». « Comparé aux exercices précédents, l’exercice qui vient d’avoir lieu a été plus complexe et plus difficile à réussir dans la mesure où les unités balistiques ont agi de façon synergique et à la fois en mer et depuis la côte. Il s’agit d’un premier exercice du genre à avoir été réalisé à cette échelle par la marine iranienne. Tous les missiles tirés sont fabriqués par le ministère de la Défense en coopération avec la marine de l’armée iranienne », affirme le communiqué de l’armée iranienne.

Interviewé par la presse, le coordinateur-adjoint de l’armée iranienne, le contre-amiral Habibollah Sayyari a qualifié l’exercice de « pas important franchi dans le sens d’une extension des capacités de défense et de dissuasion » du pays : « Au mépris des sanctions et de l’embargo US, l’Iran continuera son avancée sur le chemin de l’autarcie et indépendamment de toutes les parties étrangères. Les missiles à longue portée que nous avons testés avec succès aujourd’hui sont le produit d’une belle symbiose entre toutes les composantes des forces armées iraniennes ».

Le tir « hybride » des missiles de croisière navales à longue portée iraniens intervient dans un contexte de tensions avec les Etats-Unis et alors qu’en juin 2019, l’Iran détruisait en plein ciel de sa province du sud, Hormozgan, un drone américain de type Global Hawk. Ces derniers temps, l’US Navy a multiplié les provocations dans le golfe Persique : l’une des dernières d’entre elles impliquait le navire amphibie l’USS Puller, lequel a barré la route aux unités de la marine iranienne en exercice. Cette provocation lui a valu l’irruption de 11 vedettes rapides iraniennes qui ont réussi à mettre sens dessus dessous, l’exercice des unités marines US.

C’est la première fois que l’Iran lance des tirs de missiles à longue portée au nord de l’océan Indien qui abrite, rappelons-le, la base navale stratégique US/GB, Diego Garcia. En décembre 2019, l’Iran, la Russie et la Chine y ont mené également un exercice naval stratégique de trois jours.

Sources : PressTV + Ruptly