La Chine a exprimé jeudi son vif mécontentement et son opposition résolue à une déclaration commune sur les affaires de Hong Kong publiée par les ministres des Affaires étrangères du Groupe des sept (G7).

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a tenu ces propos lors d’une conférence de presse, soulignant que la Chine a constamment répété que les affaires de Hong Kong étaient purement les affaires intérieures chinoises qui ne tolèrent aucune interférence de la part d’un gouvernement, d’une organisation ou d’un individu étranger.

La décision de l’Assemblée populaire nationale (APN) de Chine et la législation par le Comité permanent de l’APN visent à combler les lacunes du système juridique de Hong Kong afin de sauvegarder la sécurité nationale, a-t-il expliqué.

La mise en place et l’amélioration du système juridique et le renforcement des mécanismes d’application de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) afin de sauvegarder la sécurité nationale à partir du niveau national, sont une manifestation du principe « un pays, deux systèmes » et garantiront une mise en oeuvre stable du principe « un pays, deux systèmes », ainsi que la sauvegarde de la prospérité et de la stabilité de Hong Kong, a-t-il déclaré.

« Nous avons expliqué à plusieurs reprises que le contenu essentiel de la Déclaration conjointe sino-britannique était la reprise par la Chine de l’exercice de la souveraineté sur Hong Kong », a affirmé M. Zhao, ajoutant que la Constitution chinoise et la Loi fondamentale constituent ensemble la base constitutionnelle de la RASHK.

La Chine est fermement déterminée à promouvoir la législation sur la sécurité nationale pour la RASHK, selon le porte-parole, exhortant les parties concernées à étudier profondément la Constitution chinoise et la Loi fondamentale de la RASHK, à considérer cette législation de manière objective et équitable, à respecter le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, et à cesser de s’ingérer dans les affaires de Hong Kong et les affaires intérieures de la Chine.

Source: Xinhua