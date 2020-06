Les représentants de l’Union européenne, de la Russie, du Japon et de la Chine ont exprimé leur opposition à l’annexion unilatérale israélienne et leur engagement en faveur d’une solution à deux États lors d’un rassemblement organisé, lundi 22 juin, par le Fatah auquel ont assisté des milliers de personnes.

L’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Nickolay Mladenov, a pris la parole pour critiquer le plan contoversé de Trump tout en appelant les Palestiniens à s’y opposer pacifiquement.

« L’ONU croit que l’annexion est contre le droit international (…) Et si elle se réalise, cela tuera l’idée que la paix et un Etat pour les Palestiniens peuvent être obtenus via des négociations », a déclaré M. Mladenov.

Le représentant de l’UE, Sven Kühn von Burgsdorff, a demandé aux Palestiniens de ne prendre aucune décision unilatérale de leur part, en réponse à l’annexion israélienne, selon la télévision israélienne i24.

Le parti Fatah de Mahmoud Abbas, à la tête de l’Autorité palestinienne, avait appelé à une mobilisation massive à Jéricho, afin de protester contre le projet américain pour le Proche-Orient, fustigé par le leadership palestinien.

« Aujourd’hui, le monde est venu vers nous, ils nous ont parlé et ils nous ont dit: nous ne sommes pas seuls », a affirmé pour sa part le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine, Saeb Erekat.

« Netanyahu et Trump, vous avez deux choix. L’annexion et le chemin de la mort, ou la fin de l’occupation et le chemin de la vie. Il n’y a pas d’autre choix », a-t-il ajouté.

Le plan controversé de Trump prévoit de mettre en place un État palestinien démilitarisé, sur moins de 40% de la Cisjordanie, en maintenant le statut de Jérusalem AlQuds occupée en tant que capitale indivisible d’Israël.

Il évoque également une capitale du futur État palestinien non pas à l’Est d’AlQuds, où se trouvent les lieux saints de l’Islam, mais dans l’une de ses banlieues. Avec ce projet, le territoire contrôlé par les Palestiniens devra être sans souveraineté. Par ailleurs, les colonies israéliennes et la vallée du Jourdain devront être annexées à ‘Israël’.