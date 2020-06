Le ministre yéménite de l’Information, Dayfallah Chami, a souligné que l’agression contre le peuple yéménite s’inscrit dans le cadre des préparatifs visant à asseoir l’influence de l’entité sioniste dans la région.

Dans une interview accordée, lundi soir 22 juin, à la chaine AlMasirah, M.Chami a affirmé que « l’ennemi israélien voit que l’emplacement stratégique du Yémen lui constitue un danger, raison pour laquelle il a œuvré à renforcer sa présence au Yémen par l’intermédiaire des Emirats arabes unis ».

Il a dans ce contexte évoqué « les contacts entre le ministre des Affaires Etrangères dans le gouvernement démissionnaire pro-saoudien, Khaled Yamani, et les dirigeants sionistes, ainsi que les déclarations pro-israéliennes des dirigeants du Conseil de transition (séparatistes pro-émiratis au sud du Yémen) ».

Rappelons que le vice-président du Conseil de transition, Hani ben Brik, a déclaré dimanche sur Twitter: « qu’ils n’ont aucune objection à ouvrir une relation avec Israël pour garantir le droit des Palestiniens à établir leur état dans la paix et la sécurité aux côtés d’Israël ».

M.Chami a par ailleurs souligné que: « notre peuple est pleinement préparé à confronter l’entité sioniste et tout autre ennemi voulant nuire à notre terre et à notre dignité. Combien nous espérons que les forces d’agression (de la coalition saoudo-émirati) laisseront l’entité sioniste nous combattre directement sur le terrain, nous sommes capables de les vaincre avec la grâce de Dieu ».

En effet, transformer quelques parties du territoire yéménite en pré-carré d’Israël, afin d’asseoir sa mainmise sur le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d’Oman et la mer Rouge, constituait dès le début l’un des objectifs de l’Opération « Tempête décisive » lancée par le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, écrit la chaine iranienne arabophone Al-Alam.

L’implication complète et évidente des États-Unis et du régime israélien dans les crimes commis contre le Yémen vient à l’appui de cette réalité. C’est encore l’axe américano-israélien qui a empêché les Nations unies d’émettre un communiqué en signe de condamnation de la coalition saoudo-émiratie qui a provoqué la plus grande crise humanitaire au Yémen.

Et tout ce qui se dit au sujet des différends entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis n’est qu’un effort afin d’occulter les objectifs d’Israël au Yémen, objectifs contre lesquels le mouvement populaire yéménite Ansarullah a mis en garde plus d’une fois, ajoute la chaîne Al-Alam.