Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, le Hamas, a appelé les Palestiniens au soulèvement populaire en réponse aux agressions israéliennes.

Dans une déclaration publiée, le mardi 23 juin, le Hamas a appelé à une révolution des soulèvements populaires, des mouvements inclusifs et publics, et à l’utilisation de tous les moyens de résistance pour mettre fin à l’agression du régime israélien et à l’oppression.

Selon l’agence de presse palestinienne Shehab, le mouvement de résistance islamique a déclaré que « pour que l’ennemi et ses soutiens sachent qu’il y a des hommes en Palestine et des héros dans l’Oumma qui défendent la patrie, les êtres humains et les sites saints, nous devons lancer une mobilisation populaire écrasante ».

Le Hamas a décrit dans sa déclaration les Palestiniens comme « des personnes capables d’endiguer et d’arrêter l’ennemi afin de protéger l’histoire, la cause palestinienne, la patrie et le peuple ».

Pour la Résistance islamique de la Palestine, « toutes les options permettant aux Palestiniens de mettre en échec le complot de l’occupation de la Cisjordanie sont légitimes, mais la lutte armée est de loin la plus efficace ».

Le Hamas demande aux héros de la résistance, femmes et hommes, à rejoindre la révolution avant de perdre la patrie.

« Car après la perte de la patrie, l’homme périra, la patrie sera tombée dans les mains de l’ennemi et les richesses seront pillées », a-t-il précisé.

Et d’appeler la population à participer aux manifestations et aux rassemblements contre le plan « d’annexion de la Cisjordanie ».

Soulignant que la participation à ces rassemblements est « religieusement, moralement et nationalement obligatoire », le Hamas s’est interrogé comment un Palestinien libre et patriotique peut garder le silence face à l’occupation de ses terres et de ses lieux saints ?

Ces derniers temps et à l’approche de la date butoir du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, fixée en juillet, pour l’annexion de la vallée de Jourdain et de la Cisjordanie, des rencontres entre les différentes factions de la Résistance se sont multipliés.

Le Hamas a également expliqué que le gouvernement américain était à l’origine du plan d’annexion de la Cisjordanie avancé par Tel-Aviv qui constitue un nouveau complot contre la cause palestinienne dans la lignée de celui de 1948 (usurpation de la Palestine).

Source: Avec PressTV