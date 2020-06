Une forte explosion s’est produite dans la plus grande base américaine dans le Pacifique, située juste en face de la mer de Chine orientale et alors que la Corée du Nord, intriguée ces derniers jours par des « actes de provocation US » vient de déployer ses troupes sur la frontière sud et de menacer les bases US dans la région.

Kadena, située sur l’île d’Okinawa, abrite quelque 20 000 marines américains et leurs familles. La 18ème unité de l’US Air Force, 353ème division des forces spéciales US, 733ème division des escadrons mobiles US, 82ème division des escadrons de reconnaissance de l’Armée US, 390ème escadron d’Intelligence, sont stationnées à Kadena.

Selon des médias japonais, citant des sources américaines, une puissante explosion s’est fait retenir sur la base, laissant au moins 8 blessés, tous des militaires et endommageant trois avions militaires, des blindés US. Ceci étant, les sources américaines sont les moins fiables dans cette histoire dans la mesure où les habitants de l’île réclament de puis très longtemps le départ des Américains et que Tokyo n’a accepté qu’au bout des lèvres les frais draconiens imposés par les Américains dans le cadre d’une prolongation récente de la présence militaire US au Japon. Les sources affirment en outre que l’explosion « serait due à une détonation spontanée dans un réservoir chargé de produits chimiques », ce qui aggrave encore le cas avec le risque de fuite de matière toxique à Okinawa.

Des images diffusées à la télévision japonaise ont montré d’épais panaches gris de fumée sortant du bâtiment. La presse japonaise a affirmé qu’environ 45 personnes ont été intoxiquées par l’exposition à la fumée ou au chlore gazeux de l’incendie. Plus de la moitié des quelque 50 000 soldats américains au Japon sont stationnés à Okinawa dans le cadre d’un pacte de sécurité bilatéral. De nombreux habitants d’Okinawa se plaignent depuis longtemps des risques environnementaux, du bruit et de la criminalité liés à la base.

L’impact environnemental de ce qui se passe dans les bases américaines est une préoccupation majeure à Okinawa. En avril, plus de 140 tonnes de mousses anti-incendie soupçonnées de contenir des substances cancérigènes se sont échappées de la Marine Corps Air Station Futenma (MCAS Futenma). Mais ceci n’est que le côté japonais de cet « incident », du jamais vu depuis que les troupes américaines occupent le Japon sous prétexte à avoir à assurer la sécurité de l’île face à la Chine ou encore à la Corée du Nord. L’explosion intervient alors que les États-Unis ont procédé à une vaste manœuvre en mer de Chine et qu’ils ont tout fait pour couper le dialogue entre les deux Corée, poussant Pyongyang à déployer ses troupes sur ses frontières avec le Sud et à laisser entendre que des « tirs de missiles » contre les bases US dans la région « ne seraient plus inimaginables ».

Source: Parstoday