Le ministère iranien de la Défense a livré trois chasseurs de type Kowsar aux forces aériennes de l’Armée iranienne.

Lors d’une cérémonie aujourd’hui (jeudi 25 juin) à Ispahan, le ministère iranien de la Défense a livré trois nouveaux chasseurs Kowsar aux forces aériennes de l’Armée iranienne.

Au cours de cette cérémonie, en plus de la présence du ministre iranien de la Défense, le général Amir Hatami, des responsables iraniens ont été présent dont le commandant des Forces aériennes de l’Armée iranienne, le général de brigade Aziz Nassirzadeh et le chef de l’Organisation iranienne du Plan et du Budget, Mohammad Bagher Nobakht.

Le chasseur Kowsar en tant que le premier avion de chasse fabriqué localement en Iran, a été dévoilé officiellement en juin 2018 par le président iranien, Hassan Rohani et quelques responsables de haut rang iraniens.

Kowsar, un chasseur sophistiqué fabriqué entièrement en Iran ayant pour but l’appui aérien rapproché, a fait entrer l’Iran parmi les rares pays dotés de la technologie pour design et fabrication d’un avion de chasse avec un système de navigation et de positionnement avionique et la quatrième génération du contrôle de feux.

Le jet est changeable en deux types, simples et deux cabines qui le type de deux cabines, en plus du mode de combat, est utilisé pour la formation des pilotes en stade avancé.

Source: ISNA