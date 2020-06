Le journal saoudien Okaz a prétendu que le Hezbollah planifiait une guerre contre l’entité sioniste.

Okaz a cité des sources diplomatiques anonymes à Beyrouth disant que « toutes les données et les rapports indiquent la possibilité d’une guerre cet été entre le Hezbollah et Israël ».

Le journal a ajouté, citant les sources : « Le Hezbollah a le sentiment qu’il est assiégé, et donc il est prêt à aller loin pour briser ce siège, et estime que la guerre contre Israël peut renverser la table et mélanger toutes les cartes ».

Le journal a poursui ses allégations » le déclenchement d’affrontements aura lieu avant les élections présidentielles américaines, confirmant que sa zone serait la confrontation sera limitée au sud du Liban et à la frontière syro-israélienne ».

Ces allégations interviennent « parallélement à une renforcement d’une normalisation des relations secrètes entre l’entité sioniste et certains pays du Golfe.Sachant que cette normalisation s’affiche de plus en plus au niveau politique, pour devenir une normalisation au niveau populaire, et c’est ce que nous avons vu dans les feuilletons durant le mois de Ramadan ».

Source: Farsnews