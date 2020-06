Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé que Téhéran et Pékin sont tombés d’accord sur le renforcement de leurs coopérations stratégiques.

Dans un message en chinois sur son compte Twitter, Mohammad Javad Zarif a annoncé que lors de ses entretiens via une vidéoconférence avec son homologue chinois mercredi 24 juin, ils avaient convenu d’élaborer un document de partenariat de 25 ans.

« À la veille de la fête chinoise des bateaux-dragons, j’ai été très heureux de tenir une réunion en visioconférence avec le conseiller d’État et ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi », a écrit Zarif.

« Nous sommes parvenus à un consensus sur l’approfondissement du partenariat stratégique global entre les deux pays, la promotion du plan de coopération bilatéral de 25 ans et le renforcement du soutien mutuel dans les affaires internationales.

Nous réaffirmons tous notre soutien à l’accord nucléaire iranien, au multilatéralisme et au droit international, et nous nous opposons conjointement à l’unilatéralisme et à l’affaiblissement de l’accord nucléaire iranien », a-t-il noté.

Lors de son appel téléphonique avec Wang Yi, M. Zarif a salué la réussite de la Chine dans la lutte contre la Covid-19 et a décrit les soutiens mutuels comme une nouvelle occasion de renforcer les liens bilatéraux.

Il a critiqué l’intervention des États-Unis et de certains pays occidentaux dans les affaires intérieures de la Chine, affirmant qu’une telle politique affaiblissait la stabilité internationale.

Wang Yi a, de son côté, souligné le ferme soutien de la Chine au Plan global d’action conjoint (PGAC) et a fait référence à sa récente lettre au secrétaire général de l’ONU, déclarant que la Chine était contre toute tentative de modifier les articles de l’accord nucléaire et la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le chef de la diplomatie chinoise a affirmé que les États-Unis après leur retrait de l’accord nucléaire n’avaient aucun droit de recourir aux mécanismes prévus dans le cadre du PGAC.

Par ailleurs, Fu Cong, le directeur général du département du contrôle des armements du ministère chinois des Affaires étrangères, a indiqué que les deux parties avaient réitéré leur engagement à préserver l’autorité et l’intégrité du PGAC et de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Source: Avec PressTV