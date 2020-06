Le ministre de l’Interieur libanais, Mohammad Fehmi a affirmé que » les violences survenues le 11 juin ont bénéficié d’un soutien financier étranger et du soutien d’un appareil de sécurité étrange pour créer le chaos au Liban ».

Dans un entretien exclusif avec la chaine satellitaire libanaise alManar, le ministre de l’Interieur libanais, a dévoilé un complot contre le Liban, qui consiste à exploiter sa situation financière et monnétaire afin de « saboter sa sécurité interne voire de semer la zizanie et de le déchiqueter », selon ses termes.

M.Fehmi a dénoncé « une ingérence extérieure dans le pays et a mis en garde contre une tentative de faire venir des terroristes sous le titre de migrants syriens dans le but de semer la zizanie dans le pays ».

Et de poursuivre : » Il y a une tentative d’étrangler le Liban. Des Etats qui se vantent d’être des amis pour le Liban et prétendent vouloir l’aider sont en réalité entrain d’étouffer le pays, l’objectif est de détruire le Liban de l’intérieur », ajoutant que « la façon de résister à cette réalité est de sauver le pays grâce à des efforts concertés de la part de tous », appelant « les forces politiques de mettre de côté leurs différends pour sauver le Liban et sortir de ce tunnel sombre ».

Et d’ajouter : » Le mouvement Amal et le Hezbollah ont fait preuve d’une forte coopération pour renforcer la paix civile et n’ont rien à voir avec les récentes violences » révélant que « lors des manifestations qui ont dévié en insultes contre des symboles religieux sunnites, il y avait des sunnites parmi ceux qui ont proféré ses insultes ».

Et de conclure: « Ceux qui coupent les routes commettent des actes de sabotage, nous allons empêcher ce genre d’actes et nous allons poursuivre les responsables ».

Source: AlManar