Des avions israéliens ont effectué dans la nuit de vendredi à samedi une série de raids contre des positions de la résistance palestinienne et un terrain agricole au sud et au centre de la bande de Gaza assiégée.

Selon des sources palestiniennes, des bombardiers israéliens ont visé un site des Brigades al-Quds, bras armé du mouvement de résistance Jihad islamique, au nord-ouest de Khan Younès, et le site al-Tal des brigades al-Qassam, bras armé du Hamas à l’ouest de la ville de Der al-Balah au centre de la bande de Gaza.

En même temps, un missile tiré à partir d’un drone de reconnaissance israélien s’abattait sur un terrain agricole vide, à l’est de la ville de Der al-Balah.

En tout 5 missiles ont été tirés, ont indiqué des sources.

Dans sa version des faits, l’armée d’occupation israélienne a fait état par la voix de son porte-parole « de raids contre des ateliers de fabrication de missile et d’infrastructure pour la production d’armes en riposte à des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza, au préalable ».

Elle avait auparavant indiqué que deux roquettes se sont abattus sur les colonies situées dans l’enveloppe de Gaza.

Commentant ces raids, le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a pour sa part déclaré que « les bombardements sionistes contre la bande de Gaza s’inscrivent dans le cadre de l’agression incessante et dans le prolongement de l’offensive dont est victime notre peuple a Al-Qods et en Cisjordanie occupées.

« Cette offensive ne brisera pas la volonté de persévérance et de lutte de notre peule et renforcera notre obstination à faire face aux plans d’annexion colonial de la Cisjordanie occidentales », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à annexer des parties de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain à partir du mois de juillet prochain, à l’insu du droit international. Soutenu par les Etats-Unis cette démarche a été critiquée par l’Union européenne.

Opération « loup solitaire »

Au matin de ce samedi 27 juin, les forces d’occupation israélienne ont tiré sur un jeune palestinien au checkpoint de Qalandia, puis l’on arrêté, au motif qu’il était armé d’un couteau de cuisine. Une forte mobilisation israélienne a été constatée sur ce passage militaire, qui a été fermé dans les deux directions, a rapporté l’agence de presse palestinienne Paltoday.(Photo à droite)

Faute de pouvoir mener des opérations de résistance armées pour libérer leur patrie, les Palestiniens pour qui l’espoir d’un Etat indépendant est plus loin que jamais ont lancé depuis quelques années ces opérations de « loup solitaire », comme les appellent les médias.

Les sionistes n’auront aucun avenir

Ce samedi 27 juin, le parlement iranien a condamné cette initiative israélienne assurant qu’elle fera face à une riposte douloureuse.

« Toute démarche effectué par cette entité sioniste factice en annexant la Cisjordanie fera face à une riposte ferme de la part de la résistance palestinienne qu’elle regrettera », a tweeté le vice-président de la Choura, Hussein-Amir Abdellahiane.

Et de conclure : « nul doute que l’avenir est dans l’intérêt du peuple palestinien et de la résistance. Les sionistes n’auront aucun rôle dans l’avenir de la région ».

