L’occupation de l’île yéménite de Socotra, située dans la mer Rouge, auraient facilité l’accès des Émirats arabes unis et leurs alliés au continent africain, au détroit de Babel al-Mandeb et au golfe d’Aden.

Soulignant la domination du Conseil de transition du Sud sur l’île stratégique de Socotra, Jalal Cheraghi, analyste des questions internationales, s’est penché sur le rôle destructeur de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis au Yémen après cinq ans de guerre contre le pays.

« Le fait que les Émirats arabes unis soient du côté de l’Arabie saoudite a conduit beaucoup de gens à penser qu’Abu Dhabi soutient et coopère avec les Saoudiens au Yémen, mais depuis un an, nous étions témoins des divergences entre les deux parties. Des mercenaires des Émirats arabes unis, dans le cadre du Conseil de transition du Sud, se sont affrontés avec les forces du président yéménite démissionnaire Mansour Hadi qui sont à la solde de Riyad », a-t-il noté.

Dans cette conjoncture, des analystes et des responsables politiques se sont demandé si les actions de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis au Yémen sont coordonnées ou s’il existe une confrontation entre les deux anciens alliés ? En fait, les mesures prises par les deux parties, par mercenaires interposés, notamment à Aden et dans l’île de Socotra, font état d’une réelle concurrence entre Riyad et Abou Dhabi.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’île est si importante pour les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, dont la plus importante est sa position stratégique.

D’après Jalal Cheraghi, certains acteurs cherchent à approfondir les points de divergences entre Abou Dhabi et Riyad afin d’atteindre leur propre objectif qui est le démembrement du Yémen.

« Récemment, des informations ont fait état de la présence d’Israël au Yémen et de son influence dans le pays par le biais des Émirats arabes unis, ce qui montre que les principaux et nouveaux acteurs au Yémen sont encore plus influents que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Il ne faut pas simplement ignorer la question de la présence d’Israël au Yémen, mais le fait que les Saoudiens auraient ouvert la voie au Conseil de transition du Sud pour dominer l’île de Socotra serait une analyse trompeuse », a précisé l’analyste iranien ajoutant que le Conseil de transition était entré sur l’île de Socotra avec l’ordre et la pression d’Israël sur l’Arabie saoudite.

« La situation montre clairement que les Saoudiens ne sont pas en mesure de poursuivre leur présence au Yémen en raison de l’austérité économique.

Dans la situation actuelle, si nous divisons le Yémen en deux parties, l’est et l’ouest, la partie orientale est entre les mains des Saoudiens, les parties nord et ouest sont entre les mains du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, et enfin le sud et le sud-ouest sont contrôlés par les mercenaires des Émirats arabes unis.

Cette division montre clairement l’étendue du conflit au Yémen. Ainsi, les tensions persistantes entre les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite et l’occupation de l’île de Socotra par le Conseil de transition du Yémen du Sud indiquent que la paix ne reviendra pas aussitôt au Yémen et qu’il est même question de démembrement du pays », a-t-il conclu.

Source: Avec PressTV