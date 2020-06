« Nous subissons un embargo sur les armes. Les États-Unis et leurs alliés nous menacent également. Nos savants ont transformé ces sanctions en opportunité pour devenir autosuffisants dans la production de systèmes de défense par les moyens locaux », a affirmé le samedi 27 juin le général Hossein Salami, commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), en marge de sa visite de la Salle des productions de l’organisation du Jihad pour l’autosuffisance du CGRI.

« Ce que j’ai vu aujourd’hui est une diversité d’armements terrestres et de système de défense conçus par nos spécialistes », a précisé le général Salami.

« L’important est d’utiliser un équipement supérieur qui préparera la force terrestre à une guerre propre. Des travaux ont été menés ici, aussi bien pour le renforcement de la capacité de destruction de nos armes que pour leur précision et leur automatisation », a-t-il ajouté.

« Outre le renforcement et le développement de l’organisation du Jihad pour l’autosuffisance du CGRI, la bonne nouvelle est la relation étroite établie entre cette organisation et les noyaux de croissance et de connaissance. Nous devenons ainsi indépendants de l’étranger en matière de pièces des armes terrestres.

Et une prolongation de l’embargo sur les armes imposé à l’Iran n’aura aucun impact sur notre capacité de défense.

À l’avenir, de nouveaux systèmes seront dévoilés à la grande surprise de tous », a souligné le commandant en chef du CGRI.

Samedi matin, de nouvelles productions du CGRI dont un véhicule de transport de troupes amphibie baptisé « Makran » et une mitrailleuse optimisée « Thaaban » ont été dévoilés.

Makran est un véhicule de transport de troupes efficace. Il est équipé d’un système de contrôle de tir et d’un site d’observation muni d’une caméra et d’un capteur thermique avec une puissance de détection allant jusqu’à 4 000 mètres et une portée laser de 10 km.

La détection et le tir à l’aide d’un écran et le chargement rapide de munitions font partie de ses caractéristiques.

Meeraj est un drone de reconnaissance, avec un poids au décollage de 33 kg, une envergure de 3,6 mètres et une portée de 1 000 km. Il bénéficie de la technologie de caméra ascenseur. La durée de son autonomie est de 10 heures.

Kavochgar est un système radar électronique qui est utilisé pour détecter à distance les mines et d’autres explosifs avec des corps métalliques et plastiques enfouis dans le sol, à une distance de 7 à 30 mètres.

Source: Avec PressTV