Le chef de la délégation nationale yéménite et porte-parole d’Ansarullah, Mohammad Abdel-Salam, a affirmé que les allégations sur la préparation de l’Arabie saoudite à la paix au Yémen n’est que de la propagande américano-britannique. La guerre agressive a été déclenchée contre le Yémen avec le commandement et le soutien en matière d’armes des Etats Unis et de la Grande-Bretagne.

Il a écrit, le samedi 27 juin, sur son compte twitter : « L’agression militaire et le blocus (saoudien) contredisent la paix, qui n’aura lieu qu’avec l’arrêt de l’agression et la levée du blocus. Les allégations sur la préparation de l’Arabie saoudite à la paix au Yémen n’est qu’une propagande américano-britannique qui promeut des illusions sans fondement ».

M.Abdel Salam s’est en outre adressé aux responsables américains et britanniques: « C’est vous l’agression, et c’est avec votre commandement et avec vos armes que la guerre agressive a été déclenchée contre le Yémen. Vous n’êtes pas aptes de parler de paix ».

Le tueur ne peut pas offrir une colombe de paix aux assassinés

Pour sa part, le porte-parole du gouvernement national du salut et ministre de l’Information, Dhaifallah Al-Shami, a déclaré que les Nations Unies révèlent aujourd’hui leur vilain visage lorsqu’elle contribue au siège du peuple yéménite.

Al-Shami a ajouté que « le tueur ne peut pas offrir une colombe de paix aux assassinés. Ce sont les Américains qui ont déclaré la guerre au Yémen, et nous savons que s’ils parlent de paix, ils cherchent à travers cela l’escalade et à imposer leur hégémonie sous le nom de paix ».

Il a souligné que « l’approche américano-britannique s’inscrit dans le cadre du jeu international de mettre la main sur le Yémen à travers leurs outils saoudiens et émiratis. Tout le monde connaît aujourd’hui la réalité de la paix que veulent les USA et la Grande-Bretagne, et ce qui se passe en Palestine est un exemple vivant ».

Le ministre de l’Information a déclaré que « les déclarations de l’émissaire onusien, Martin Griffiths, sont semblables à celles du porte-parole de la coalition saoudienne. Il tente de dissimuler les crimes continus de la coalition. Ils essaient de nous tenir responsables du blocus pendant qu’ils contrôlent la mer, s’emparent des navires et exercent une guerre économique contre le peuple ».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah