Le vice-Premier ministre du gouvernement du salut, Hussein Makbouli, a mis en garde contre l’éclatement d’une catastrophe sanitaire imminent due au blocus imposé par la coalition saoudienne et la saisie des navires transportant du carburant pour le Yémen.

Lors d’une conférence de presse, organisée mardi 30 juin à Sanaa, M.Makbouli a imputé la responsabilité de cette catastrophe au laxisme douteux de l’ONU.

Il a expliqué que « les hôpitaux tomberont en panne, les stations électriques seront éteintes et les systèmes d’hygiène seront suspendues ». Et d’affirmer: « nous sommes confrontés à une véritable catastrophe causée par le blocus injuste imposé par la coalition saoudienne et la détention des navires de pétrole ».

De son côté, le sous-secrétaire du ministère de la santé, Ali Jahhaf, a expliqué que « des centaines d’hôpitaux yéménites dépendant du carburant. D’ici quelques jours, ils seraient obligés de fermer ». Et de prévenir : « Après les premières minutes des coupures du courant, les hôpitaux enregistreront au moins 1 000 décès parmi les adultes et les enfants.

Il a réitéré son appel à l’ONU « d’agir rapidement pour mettre fin à la pénurie du carburant ».

Pillage l’argent de la Banque centrale

Sur un autre plan, les milices pro-émiraties ont saisi des conteneurs transportant l’argent de la Banque centrale à Hadramout (Est), a affirmé le ministre des Affaires Etrangères du gouvernement démissionnaire (pro-saoudien), Abdallah Hadrami, sur son compte twitter.

« Les conteneurs ont été saisis dans le port de Moukalla, capitale de la province de Hadramout ».

Plus tôt mardi, le sous-secrétaire yéménite du ministère de l’Information dans le gouvernement démissionnaire, Mohammad Qizan, a accusé les forces émiraties « d’avoir mis la main sur cinq conteneurs financiers ».

Qizan a ajouté que « les miliciens ont pillé les conteneurs qui transportaient des fonds publics imprimés en Russie », sans mentionner le taux total de cette somme.

Sources: AlMasirah + AlQuds al-Arabi