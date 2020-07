La fortune de l’homme le plus riche du monde, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, a bondi à un nouveau record de 172 milliards de dollars (152 milliards d’euros), rapporte le 1er juillet l’agence Bloomberg en se référant à son classement Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Le précédent record datait du 4 septembre 2018, quand la fortune de M. Bezos était estimée à 167,7 milliards de dollars (147 milliards d’euros).

Bloomberg a noté que le nouveau record a été rendu possible grâce à un bond de la valeur des actions Amazon, qui ont augmenté de 4,4% à la fin du 1er juillet pour atteindre 2,878.7 dollars (2.546 euros) chacune.

Plus de 50 milliards de dollars de bénéfice

D’après l’agence, sa fortune a augmenté de 56,7 milliards de dollars (49 milliards d’euros) au cours du premier semestre 2020, ce qui «a souligné l’écart croissant dans le bien-être des personnes aux États-Unis pendant la pire récession économique depuis la Grande dépression».

434 milliards pour les 600 plus grosses fortunes

En mai 2020, le magazine américain Forbes avait révélé qu’entre le 18 mars et 19 mai 2020, la valeur nette des 600 plus grosses fortunes américaines a grossi de 434 milliards de dollars. +15% en deux petits mois. Ce qui est énorme surtout en période de crise aux Etats-Unis où des millions d’Américains luttent pour joindre les deux bouts.

«Alors que des millions de personnes risquent leur vie et leur gagne-pain en tant que travailleurs mis en première ligne, ces milliardaires bénéficient d’une économie et d’un système fiscal qui est câblé pour canaliser la richesse vers le sommet», a souligné Chuck Collins, directeur du programme sur l’inégalité à Institute for Policy Studies, cité par Forbes.

Le média économique rappelle que, depuis la mi-mars, 47% des Américains ont déclaré qu’eux-mêmes ou une autre personne de leur foyer avaient subi des pertes de revenus. D’autre part, environ 16 millions de travailleurs ont perdu l’assurance maladie qui était fournie par leur employeur.

Source: Avec Sputnik