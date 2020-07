Nous œuvrons pour éliminer le dollar dans nos échanges commerciaux, a assuré le chef de la diplomatie iranienne Mohamad Javad Zarif selon lequel le mécanisme de troc avec certains Etats a minimisé l’ampleur des sanctions américaines contre son pays.

« L’élimination du dollar des échanges économiques avec certains Etats peut alléger le poids de l’embargo », a expliqué M. Zarif lors d’une audience publique au sein du Parlement iranien.

« Nous avons adopté le mécanisme de troc et avons réalisé des succès », a-t-il ajouté.

Selon lui tous les efforts sont déployés pour réduire les séquelles de l’embargo.

« Le ministère de AE jour un rôle facilitateur quoiqu’il ne soit pas directement concerné par les questions économiques », a-t-il précisé. Et de poursuivre que son ministère s’emploie en vue d’une concentration régionale des relations économiques des pays voisins afin d’enlever les obstacles à l’exportation des marchandises et des services.

«Ce qui ont contribué à la cristallisation des accords avec l’Union eurasienne économique en plus du fait d’édifier un meilleur niveau des relations avec la Turquie, la Russie, l’Afghanistan l’Irak et le Pakistan », a-t-il signifié.

Evoquant sa relation avec le chef de l’unité al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général martyr Qassem Soleimani qui effectuait parfois des missions de politique étrangère.

« Nous nous rencontrions chaque semaine pour coordonner la coopération dans la région. Tout ce qui a été fait dans la région était en commun », a-t-il indiqué, assurant que « la diplomatie iranienne est au service de la résistance ».