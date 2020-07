Dans une lettre adressée au chef du mouvement de résistance palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, le chef de la révolution islamique en Iran, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei a annoncé que l’Iran n’épargnera aucun effort pour soutenir les Palestiniens opprimés par le régime sioniste.

« La République islamique fera de son mieux pour défendre les droits des Palestiniens face à l’occupation sioniste », a affirmé le numéro un iranien.

« J’ai soigneusement lit votre message sur les conditions actuelles dans la chère Palestine. J’apprécie toutes les forces jihadistes de résistance qui ont préparé le terrain à l’affaiblissement du régime américain et sioniste », a écrit l’ayatollah Khomeiny en réponse à une lettre de M.Haniyeh.

« Par sa politique expansionniste, l’ennemi sioniste tente de liquider les droits légaux des Palestiniens en exerçant une pression économique sur les zones assiégées. Mais, grâce à la logique, à la raison et à l’expérience, la brave nation palestinienne a surmonté la politique sioniste de la carotte et du bâton », a ajouté le guide suprême.

Et de souligner : « la nécessité de préserver l’unité et la solidarité entre le peuple et les groupes de résistance palestiniens afin de contrecarrer les plans de l’ennemi sioniste ».

Source: Traduit à partir de Mehr