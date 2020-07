« Les trois porte-avions américains déployés dans la mer des Philippines sont à la portée des missiles ultrasophistiqués de la Chine », ont annoncé des sources dignes de foi après les manœuvres organisées par les États-Unis dans la région.

« La mer de Chine méridionale est entièrement contrôlée par l’armée chinoise, et tout mouvement des porte-avions dans la région est observé par l’armée chinoise qui est équipée d’une variété d’armes anti-aériennes américaines, telles que les missiles DF-21 et 26, appelés tueurs des porte-avions », ont déclaré des analystes et des autorités dignes de foi cités par le Global Times.

Récemment, les États-Unis ont annoncé avoir renforcé leur présence militaire dans les eaux des océans Indien et Pacifique dans un contexte de tension avec la Chine.

Les commandants de la flotte américaine dans l’océan Pacifique ont annoncé dans un communiqué que « le porte-avions à propulsion nucléaire USS Nimitz et l’USS Ronald Reagan sont en mission dans la mer des Philippines. Les avions de combat de cette flotte sont actifs depuis le 28 juin dans les eaux internationales ».

Certaines sources ont de leur côté fait part de la formation d’un front composé des États-Unis, de l’Inde et de certains autres pays pour affronter la Chine. Des consultations seraient en cours entre l’Inde, le Japon, les États-Unis et l’Australie pour former une coalition contre la marine chinoise.

« Sous prétexte de libérer la navigation, les États-Unis envoient souvent leurs navires et leurs avions de combat en mer de Chine méridionale en violation de la souveraineté des pays de la région », a écrit le Global Times citant Zhang Junshe, chercheur principal au PLA Naval Military Studies Research Institute.

Alors qu’une cinquantaine de missiles balistiques anti-navires DF-21D pourrait éliminer un seul navire américain, la Chine en possède des centaines et d’autres types.

Source: Press TV