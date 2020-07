Le club des prisonniers palestiniens a annoncé, le lundi 6 juillet, le décès de Saadi Gharabli (75 ans), détenu dans les geôles de l’occupation israélienne depuis 26 ans.

Le Hamas a appelé les institutions internationales et des droits de l’homme à rompre leur silence face à la mort qui menace la vie des détenus palestiniens en raison des négligences médicales délibérées dans les prisons israéliennes.

Il a appelé à la formation d’une commission d’enquête internationale pour découvrir les circonstances de la mort de Gharabli qui souffrait d’un cancer de prostate.

Originaire du quartier Choujaiya, dans la ville de Gaza, le martyr Gharabli est l’un des plus anciens prisonniers palestiniens. Il a passé 26 ans en prison et était condamné à perpétuité.

Sa famille, qui était interdite de lui rendre visite, a indiqué avoir reçu plusieurs appels (des détenus palestiniens) de la prison d’Eshel pour lui sauver la vie après la dégradation de son état de santé.

Outre le cancer, le martyr Gharabli qui a été emprisonné en 1994 et soumis à l’isolement jusqu’en 2006, souffrait d’autres maladies chroniques, dont le diabète, pression artérielle, et déficience auditive et visuelle.

Les autorités pénitentiaires ont refusé de le transférer à la clinique de la prison de Ramla pour qu’il reçoive le traitement nécessaire, ce qui a entraîné la détérioration de son état de santé.

Avec son martyre, le nombre de détenus décédés dans les geôles de l’occupation depuis 1967 s’élève à 223, en plus des centaines d’autres morts après leur libération, des suites de maladies héritées des prisons.

Source: Traduit à partir d'AlAkhbar