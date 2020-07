Le directeur général de l’organisation de la zone franche de l’île Kish, Ghulam Hussain Mudhafari a annoncé la signature d’un protocole d’accord de coopération entre cette organisation et l’Université des sciences et technologies et l’Organisation de protection de l’environnement « dans le but de commercialiser et de créer de nouvelles technologies dans le domaine de la mer et de l’environnement ».

M. Ghulam Hussain Mudhafari a décrit « l’accord comme un point de départ pour la commercialisation et le développement de technologies de l’eau et de l’énergie dans le domaine de la mer et de l’environnement ».

Il a ajouté: « Cette coopération comprend les domaines du développement économique et marin durable, la ville verte, les transports propres, la mise en œuvre de politiques de développement marin, la lutte contre la pollution marine, la mise en place d’un système d’alerte pour surveiller la pollution, et le développement de l’éducation et de la recherche dans le domaine de la protection de l’environnement ».

Mudhafari a souligné les particularités de l’île de Kish, expliquant: » Cette île a des caractéristiques uniques dans les domaines de l’environnement marin, donc donner la priorité à la préservation et à l’amélioration de l’environnement est l’une des principales stratégies ».

Il a noté que l’île de Kish est l’une des quatre régions avec le plus haut niveau d’oxygène pur au monde, expliquant: » Compte tenu du fait que les capacités de l’île de Kish sont uniques au niveau de la région et du pays, j’ai pris les mesures appropriées dans le domaine de la préservation et du développement de l’île, comme l’un des plus grands atolls du monde ».

Source: Médias