Le porte-parole des forces yéménites qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah a dévoilé, mardi 7 juillet, une grande quantité d’armes américaines saisies lors de la récente offensive contre les mercenaires de la coalition saoudienne dans le gouvernorat d’Al-Bayda (centre).

« Au cours des derniers jours, les forces armées yéménites ont découvert de grandes quantités de munitions de fabrication américaine dans les bases des mercenaires saoudiens lors d’opérations de nettoyage d’Al-Bayda et d’autres fronts », a déclaré le général de brigade Yehya Sarii lors d’une conférence de presse transmise par la chaine AlMasirah.

« Les armes portaient le logo de la soi-disant Agence américaine pour le développement international (USAID) », a déclaré Sarii, ajoutant que « l’USAID soutient et finance des organisations au Yémen pour collecter des informations classifiées sous couvert d’activités humanitaires…Il s’agit de l’aide américaine au peuple yéménite, et c’est la réalité de cette organisation qui essaie d’imposer sa décision aux Yéménites et joue des rôles douteux. »

Le porte-parole a en outre montré des photos d’obus d’artillerie de 105 et 75 mm sur lesquels sont inscrits le logo de l’USAID, soulignant que « ces images ne sont pas adressées seulement aux Yéménites mais à tous les gens libres de ce monde pour qu’ils sachent la vérité du rôle américain ».

« Ce sont les États-Unis d’Amérique, qui ont non seulement soutenu la coalition d’agression militairement, logistiquement et au niveau du renseignement dans sa guerre et son agression contre le Yémen, mais ont également crée des organisations ‘humanitaires’ utilisant les fonds qui leur ont été accordés pour mener des activités militaires, à l’instar de l’USAID. »

Sarii a appelé le Conseil suprême pour l’administration et la coordination des affaires humanitaires et de la coopération internationale à dénoncer l’affiliation de l’USAID au département d’État américain et le fait que cette organisation collabore activement avec la coalition dirigée par l’Arabie saoudite dans le massacre des Yéménites sous le prétexte d’aide humanitaire.

« Cette agence est directement affiliée au Département d’État américain et travaille en faveur des ennemis du Yémen, elle tue les Yéménites sous le slogan humanitaire « .

« Notre peuple est tué par des armes de fabrication américaine. Notre peuple traverse des épreuves en raison du soutien des USA à leurs outils dans la région, les régimes saoudien et émirati, les poussent à mettre en œuvre ses politiques qui servent les intérêts du régime sioniste dans la région », a ajouté Sarii.

Source: Traduit à partir de Tasnim