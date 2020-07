Le député émocrate de New York et premier pilier d’Israël dans le Congrès américain Eliot Engel a subi un revers de taille dans les primaires.

Selon le décompte des résultats du New York Times, Engel a été battu par un autre démocrate, Jamaal Bowman, par un score de 35,6 contre 60,9% avec plus de 82% des votes comptés.

L’ancien de la CIA Philip Giraldi a indiqué qu’Engel qui siège au sein du Congrès depuis 32 ans et dirige le Comité des affaires étrangères de la Chambre est « une espèce protégée ». Il jouissait du soutien de l’ex-chef de la diplomatie Hillary Clinton, et de la chef du Congrès Nancy Pelosi et d’autres. Engel a également été soutenu par le Congressional Black Caucus même si Bowman est noir.

Alors que ce dernier a été approuvé par « Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) et d’autres dirigeants politiques progressistes de New York», selon Giraldi.

C’est Engel qui a organisé un groupe de collègues du Congrès pour exiger des coupes dans la contribution américaine au bureau des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens.

En 2015, il avait assisté au discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Congrès que de nombreux autres législateurs démocrates l’avaient boycotté en raison de l’insulte envers le président Obama. Engel avait ensuite qualifié le discours de Netanyahu de «convaincant».

En 2003, il avait soutenu l’invasion de l’Irak.

L’autre bonne nouvelle selon Giraldi est que Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) a remporté son district avec 72,6% des voix. Elle est certes controversé mais pas ami du lobby israélien, se réjouit-il.

Evoquant en plus le score plutôt faible par lequel Carolyn Maloney, une fervente partisane d’Israël avait conservé son poste de représentant des parties du Queens, de Brooklyn et de Manhattan à New York, face à Suraj Patel, Giraldi voit des indications d’un réel changement parmi les électeurs américains démocrates.

Il rapporte que de récents sondages d’opinion suggèrent qu’une majorité d’Américains ne soutiennent ni l’expansion israélienne ni sa forme d’apartheid.