Le délégué de l’Iran auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Ismail Baqai Hamaneh a affirmé que « l’assassinat du général Soleimani et de ses compagnons est crime international qui a menaçé la paix et la sécurité internationales ».

S’exprimant lors d’une réunion du Conseil des droits de l’homme, au cours de laquelle la Rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les droits de l’homme, Mme Agnes Clamard, a soulevé la question du crime américain dans l’assassinat du général Qassem Soleimani et de ses compagnons, et l’a considérée comme contraire aux normes relatives aux droits de l’homme et une violation flagrante de la Charte des Nations Unies.

Au cours de cette réunion et dans son explication des positions de l’Iran, Ismail Baqai Hamaneh a qualifié l’assassinat du martyr Soleimani et de ses compagnons de « violation flagrante des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, et une attaque flagrante contre les principes des droits de l’homme et des fondements civils, car la responsabilité des USA a été pleinement prouvé sur le plan international dans ce crime ».

