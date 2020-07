Un point de contrôle de l’armée syrienne a intercepté un convoi de blindés militaires des forces de l’occupation américaine dans la banlieue de Tal Tamer au nord-ouest de Hassaké, a rapporté l’agence syrienne officielle Sana.

Selon le correspondant de l’agence, ‘’les éléments du point de contrôle ont intercepté 3 blindés de l’occupation américaine dans le village de Mansaf Tahtani dans la banlieue de Tal Tamer et les ont forcés à retourner en direction de leurs bases illégales’’.

Le journal du parti au pouvoir Baath a pour sa part assuré que le barrage en question est tenue par le bataillon 154 de l’armée régulière.

C’est la deuxième fois en l’espace de 8 jours que l’armée syrienne est confrontée à une situation pareille.

Le pont Dardarat à Hassaké

Le 2 juillet dernier, des militaires syriens avaient aussi intercepté un convoi américain composé de plusieurs bindés, non loin de cette région, entre Tal Tamer et Abou Raseine et l’ont contraint à rebrousser chemin. Ces militaires syriens se trouvaient sur le pont Dardarat, situé à mi-chemin entre ces deux localités.

Source: Médias