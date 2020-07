Le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires diplomatiques économiques, Ghulam Reza Ansari, a qualifié « les relations entre la République islamique d’Iran et la Chine comme exceptionnelles », soulignant que « la Chine est le seul pays qui achète officiellement du pétrole à l’Iran ».

M. Ansari a déclaré dans une déclaration à la deuxième chaîne de télévision iranienne que « la Chine est le seul pays qui achète officiellement du pétrole à l’Iran, cela dit, nous contournons les mesures d’embargo et vendons notre pétrole à différents pays à notre manière ».

Et de poursuivre : »les USA exercent une pressionsans précedent sur les relations sino-iraniennes , la Chine défend très bien l’Iran, tant sur le plan économique que politique. Dans le domaine nucléaire, elle et la Russie défendent l’Iran : ils ont récemment voté au Conseil des gouverneurs contre la décision anti-iranienne de l’AIEA ».

Il a également noté « le soutien mutuel entre l’Iran et la Chine sur la question de Coronavirus, ajoutant que « l’Iran a soutenu la Chine au début de la crise de Corona, sachant que l’aide chinoise à l’Iran était très remarquable, envoyant plus de 50 expéditions d’aide à l’Iran dans des circonstances très sensibles ».

Le ministre adjoint des Affaires étrangères a considéré « les relations entre l’Iran et la Chine comme stratégiques », ajoutant que « nous sommes déterminés à faire avancer ces relations ».

M.Ansari a déclaré que « les USA, qui exercent des pressions politique et économique des plus sévères sur l’Iran, prétendent se soucier de ses intérêts et qu’elle craint que l’accord sino-iranien de coopération pour les 25 prochaines années ne garantisse pas les intérêts de l’Iran ».

Source: Farsnews