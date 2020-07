Les remarques faites par le Secrétaire à la Défense des États-Unis, Mark Esper, concernant la réussite de Washington à « contenir » la prétendue «agression » de la Russie et de la Chine ont suscité des inquiétudes à Moscou, a déclaré le Ministre des Affaires Étrangères russe, Sergueï Lavrov.

« Si le chef du Pentagone croit que l’endiguement de la Russie et de la Chine est le principal objectif de son agence, cela signifie que la même philosophie est pratiquée par l’actuelle administration américaine, qui est littéralement obsédée par le désir de contenir tout le monde sauf elle-même», a-t-il déclaré mercredi 8 juillet à l’issue d’une vidéoconférence avec ses homologues du trio de l’Union Africaine (République Démocratique du Congo, Égypte et Afrique du Sud), selon TASS.

Selon M. Lavrov Washington cherche «à éliminer tout ce qui limite sa marge de manœuvre ou même sa liberté, et à consacrer l’impunité de l’administration américaine sur la scène mondiale, qu’il s’agisse du Traité FNI, du Traité Ciel Ouvert, du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires, de l’activité de l’UNESCO, du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies ou de l’Organisation Mondiale de la Santé ».

Le Ministre des Affaires Étrangères russe a également ajouté :

« Ce genre d’attitude et de philosophie du chef du Pentagone est regrettable, car nous souhaitons favoriser un dialogue normal avec tous les pays, y compris, bien sûr, les États-Unis ».

Après avoir réprimandé les remarques d’Esper, le diplomate en chef a poursuivi en soulignant que les militaires « font généralement preuve de plus de prudence dans les situations qui pourraient conduire à un conflit, en particulier les plus délicates ».

« Ces jours-ci, dans leur dialogue avec nous, les Américains cherchent à abandonner le terme même de « stabilité stratégique » et à le remplacer par celui de « concurrence stratégique », a-t-il poursuivi.

« Par conséquent, cette philosophie elle-même suggère que les Américains se préparent à un conflit avec tout pays qui chercherait à protéger ses intérêts. C’est mauvais, mauvais même pour les États-Unis », a averti Lavrov.

Le diplomate de haut rang a spéculé qu’en enjolivant certaines menaces de la Russie et de la Chine, Washington cherche à détourner l’attention du public américain des conflits intérieurs actuels qui s’intensifient.

« Peut-être que les préoccupations liées à la campagne électorale jouent leur rôle, en plus du fait qu’il faut marquer des points politiques», a-t-il déclaré, ajoutant : « Cependant, c’est malheureux si cela se fait en éliminant les contrôles et les contrepoids sur la scène mondiale, ou en donnant libre cours à diverses entreprises pour gagner des voix supplémentaires ».

« Nous voudrions que tout pays construise sa politique étrangère, qu’il fixe ses priorités non pas sur le fait de contenir quelqu’un, mais sur la garantie d’une stabilité stratégique basée sur un équilibre des intérêts de toutes les nations, y compris, bien sûr, les principales puissances mondiales », a souligné Lavrov.

« Nous prônons le dialogue et la stabilité stratégique, comme l’a proposé le Président Poutine, notamment dans notre initiative visant à convoquer le sommet des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies », a-t-il déclaré.

Sources : Fort Russ; traduit par Réseau International