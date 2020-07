Le pacte d’investissement et de sécurité, signé entre l’Iran et la Chine portera un coup dur à la politique de « pression maximale » de l’administration Trump, a-t-on appris du New York Times.

Le quotidien américain The New York Times a fait paraître, samedi 11 juillet, un article à propos du pacte de coopération de 25 ans sino-iranien.

« L’Iran et la Chine ont discrètement élaboré un vaste partenariat économique et sécuritaire qui ouvrirait la voie à des milliards de dollars d’investissements chinois dans l’énergie et d’autres secteurs, sapant les efforts de l’administration Trump pour isoler le gouvernement iranien. Le partenariat, détaillé dans un accord proposé de 18 pages obtenu par le New York Times, étendrait considérablement la présence chinoise dans les banques, les télécommunications, les ports, les chemins de fer et des dizaines d’autres projets. Le document décrit également l’approfondissement de la coopération militaire, permettant potentiellement à la Chine de prendre pied dans une région qui est une préoccupation stratégique des États-Unis depuis des décennies. Il appelle à une formation et à des exercices conjoints, à des recherches conjointes et à la mise au point d’armes et au partage de renseignements – le tout pour mener “la bataille déséquilibrée contre le terrorisme, le trafic de drogue et d’êtres humains et les délits transfrontaliers”.

Le partenariat – proposé pour la première fois par le dirigeant chinois Xi Jinping lors d’une visite en Iran en 2016 – a été approuvé par le cabinet du président Hassan Rohani en juin, a déclaré la semaine dernière le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif », indique l’article du New York Times.

Le quotidien américain poursuit: « Si le pacte était mis en œuvre de manière aussi détaillée, le partenariat créerait de nouveaux points d’éclair potentiellement dangereux dans la détérioration des relations entre la Chine et les États-Unis. Cela représente aussi un coup dur pour la politique agressive de l’administration Trump envers l’Iran depuis l’abandon de l’accord nucléaire conclu en 2015 par le président Obama et les dirigeants de six autres pays après deux années de négociations exténuantes ».

Selon le New York Times, « le renouvellement des sanctions américaines, y compris la menace de couper l’accès au système bancaire international pour toute entreprise qui fait des affaires en Iran, a réussi à effrayer le commerce extérieur et les investissements étrangers ».

Dans la foulée, Amir-Hossein Ghazi-Zadeh, chef de la fraction des Mesures préventives du Parlement iranien a assuré que le pacte de coopération sino-iranien allait concrètement améliorer les commerces extérieurs de l’Iran et accélérer le départ des Américains de l’Asie de l’Ouest.

« Ce pacte est dépourvu de toute nature politique et il assurera les intérêts économiques de l’Iran et restreindra la présence des États-Unis en Asie de l’Ouest », a déclaré Amir-Hossein Ghazi-Zadeh dans un tweet.

Source: Avec PressTV