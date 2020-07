Une société de recherches iranienne a inauguré un centre de rayonnement nucléaire avec des rayons gamma dans la zone économique spéciale de Jhar Mahal et la province de Bakhtiari (sud-ouest), l’une des plus grande de son genre dans le pays.

Reza Rafiei, directeur de la société « Sharparto Iranian », a affirmé que « cette société, grâce à la conclusion de contrats avec des sociétés indiennes, russes et hongroises et à ses experts, a réussi à s’imposer comme l’une des sociétés les plus compétitives qui posséde la technologie de conception, de fabrication et d’exploitation de systèmes d’irradiation à rayonnement gamma dans le secteur privé ».

Il a ajouté: « L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation européenne de sécurité des aliments, l’American Food and Drug Administration, l’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé mettent l’accent sur la radiation des aliments par les rayons gamma et diverses lois pour empêcher les importations de cultures contaminées par des pesticides chimiques tels que le bromure de méthyle et l’oxyde d’éthylène ».

Il a poursuivi : » ces lois strictes ont posé des obstacles aux exportations du pays de cultures horticoles, agricoles, alimentaires et médicales, et donc ce centre apportera un grand soutien aux exportateurs pour exporter leurs produits conformément aux normes standard vers d’autres pays ».