Plusieurs explosions se sont produites le mercredi 16 juillet dans un dépôt d’armements de la milice kurde pro américaine des Forces démocratiques syriennes (FDS) dans la ville de Hassaké, au nord-est de la Syrie.

Selon l’agence russe Sputnik, citant comme sources les sites de coordination des milices syriennes, les explosions ont été entendues depuis un bâtiment situé dans le quartier al-Machayrafeh au nord-ouest de la ville.

Il y a eu des tués et des blessés. Les portes et les fenêtres des maisons avoisinantes ont été endommagées et de nombreux habitants ont quitté le quartier.

Les FDS ont imposé un cordon sécuritaire autour du quartier et fermé toutes les voies qui y mènent. Les sirènes d’ambulances qui s’y rendaient ont été entendues.

Des avions américains ont survolé la région à basse altitude.

C’est le deuxième incident du genre en moins d’un mois, indique l’agence syrienne Sana. Le 21 jui

Manifestations dans la ville de Qamichli réclamant le départ des forces américaines

n dernier, un dépôt d’armements situé dans la localité de Rmilane dans la province de Qamichli avait aussi explosé.

Les troupes US à Gawirane

Les milices kurdes des FDS collaborent étroitement avec les occupants américains en Syrie, et les assistent pour assoir leur emprise dans ces régions du nord-est de la Syrie depuis qu’ils se sont immiscés en Syrie sous prétexte de combattre Daech.

Le mercredi 14 juillet, les forces américaines ont introduit des renforts militaires vers le quartier Gawirane, également dans la ville de Hassaké.

Selon Sana, en plus des deux camions qui transportaient ces renforts, des véhicules transportant des radars et des appareils de communication et de brouillage ont été vus.

Les forces d’occupation américaines ont installé leur QG dans les bâtiments officiels et gouvernementaux du quartier de la ville. Ces derniers avaient été occupés le mois passé par les FDS qui en avaient chassé les fonctionnaires syriens.

Prisonniers de Daech dans la prison de Gwirane

C’est dans ce quartier que se trouvait une prison dans laquelle étaient séquestrés des miliciens takfiristes de Daech. Ils se sont échappés le mois de mars dernier, dans des conditions très suspectes.

Les troupes américaines occupent dans cette région les gisements de pétrole syrien qu’ils pillent à longeur de journée. Selon Sana, 35 camions citernes ont été vus le mercredi soir, traversant le passage frontalier illégitime de la province Yaarabiyat au nord-est de Hassaké, pour se diriger vers les territoires irakiens.

Un camp d’entrainement pour commandos

Le lundi 13 juillet, ds sources locales ont fait part de survols incessants d’hélico ptères américains au dessus de cette province Yaarabiyat durant la nuit. Sachant que la zone survolée est, selon la télévision iranienne arabophone al-Alam, celle qui est occupée par la milice des Forces Sanadide qui est dirigée par le chef de la tribu arabe de Jarba, Hamidi Daha. Cette tribu qui dispose d’une branche saoudienne est la seule tribu arabe qui fait partie des FDS.

Les troupes américaines sont en train d’édifier un camp d’entrainement et de formation pour des commandos et des forces spéciales à proximité de la ville al-Chadadi, d’une superficie de 350 acres. 220 miliciens y sont en cours de formation, ont assuré des sources informées pour al-Alam. 500 sont attendus.

