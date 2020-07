Badr al-Ziyadi, membre de la Commission de la sécurité et de la défense du Parlement irakien, a demandé, le jeudi 17 juillet, au gouvernement irakien de fermer au plus vite le point de passage de Jarichan à la frontière avec le Koweït en vue de contrôler les activités des forces américaines et de l’utiliser uniquement pour importer des armes en provenance du Koweït.

« Les États-Unis utilisent le point de passage de Jarichan pour élargir leurs activités militaires et renforcer l’armée », a précisé al-Ziyadi.

« Ce n’est pas la première fois que nous demandons au gouvernement de renforcer sa surveillance sur ce point de passage. Auparavant, la Commission de sécurité et de défense du Parlement irakien a demandé au Premier ministre, Mostafa al-Kazemi, de prendre les mesures nécessaires pour contrôler ce point de passage », a-t-il ajouté.

Ziyadi avait déjà déclaré que les équipements de la coalition américaine entraient par ce point de passage.

« Les forces de sécurité irakienne ne jouent d’autre rôle que d’ouvrir et ou fermer ce point de passage au moment de l’arrivé de ces équipements. Nous demandons au Premier ministre de prendre une position ferme à ce sujet. »

Ce point de passage n’est pas sous la direction du gouvernement irakien, poursuit al-Ziyadi. Il est contrôlé par les Etats-Unis et les représentants de la coalition dite anti-Daech. Des marchandises sont importées via ce point de passage sans une inspection irakienne.

Le secrétaire général d’Asaib Ahl al-Haq, Qais Khazali, a par ailleurs favorablement accueilli la décision du gouvernement irakien de prendre le contrôle des points de passages frontaliers dans le Kurdistan irakien.

Khazali a demandé ce jeudi 16 juillet à al-Kazemi de prendre le contrôle de tous les points de passage dans le Kurdistan irakien et de ne pas se contenter du contrôle des postes au centre et au sud », a écrit le site d’information al-Massala.

« Nous mettons l’accent sur les actions du gouvernement pour prendre le contrôle des points de passage frontaliers et la nécessité de renforcer le contrôle d’autres postes dans le Kurdistan irakien et de ne pas se contenter uniquement du contrôle des points de passage au centre et au sud », a-t-il twitté.

Khazali a également souligné la nécessité de donner la priorité au projet d’électricité et à la prestation de services, affirmant que ces dossiers affectent la vie des gens plus que toute autre chose.

En visite dans la province de Bassora, al-Kazemi a ordonné au Commandement conjoint des opérations de renforcer les dispositifs de sécurité aux points de passage maritimes.

« Conformément aux ordres du Premier ministre et du commandant en chef des forces armées concernant le plein contrôle des postes frontaliers, la garantie de la sécurité douanière et l’application des lois, le Commandement des opérations conjointes a préparé un plan complet en coordination avec le Comité irakien des postes frontaliers », est-il écrit dans son communiqué.

Le commandement des opérations de Bassora a été chargé de prendre le contrôle du point de passage de Chalamtcheh frontalier avec l’Iran et celui de Safwan avec le Koweït. Le commandement des forces navales a reçu l’ordre de prendre le contrôle des points de passages maritimes du port d’Om Kasr nord, central et sud.

Source: Avec PressTV