Le fameux blogueur saoudien, Moujtahed, a fait état « des pertes considérables lors du dernier bombardement des forces yéménites contre des cibles militaires saoudiennes en Arabie ».

Moujtahed a révélé sur son compte twitter que « l’attaque yéménite aux missiles et aux drones, du 12 juillet, a visé des positions sensibles avec précision à l’intérieur de l’Arabie saoudite ».

Il a évoqué un grand incendie dans la raffinerie de Jizane- la 3ème plus grande au monde- affiliée à Saudi Aramco.

Dans un autre tweet, il a affirmé que « les informations militaires collectées par les forces yéménites et le timing de la frappe contre le logement des pilotes à Khamis Mcheit (base aérienne saoudienne) étaient très précis».

Moujtahed a en outre confirmé la mort des pilotes, dont plusieurs étrangers, suite à ces frappes. Selon lui, « la presse étrangère dévoilera prochainement ce que le régime saoudien tente de dissimuler ».

« Des dizaines de militaires saoudiens, dont des pilotes et de hauts officiers, figurent parmi les morts », a-t-il ajouté.

Rappelons que le porte-parole des forces yéménites qui comptent dans leurs rangs des unités de l’armée au côté des forces populaires d’Ansarullah a affirmé, le 13 juillet, que « les missiles yéménites ont visé l’aérodrome des avions de chasse et le système de défense anti-missile Patriot et le logement des pilotes dans la base militaire de Khamis Mcheit à Asir, ainsi que d’autres cibles militaires dans les aéroports d’Abha, de Jizane et de Najrane, au sud de l’Arabie saoudite ».

« La grande installation pétrolière dans la zone industrielle à Jizane a été atteint avec précision », avait également indiqué le général Yehya Sarii.

Et d’ajouter : « Des dizaines de militaires ont été tués et blessés lors d’une frappe visant une réunion entre des hauts officiers saoudiens et des mercenaires de la coalition dans la base tadawin à Ma’reb au centre du Yémen ».

Source: Traduit à partir d'AlAlam