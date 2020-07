L’Iran a exécuté, lundi 20 juillet, un homme reconnu coupable d’espionnage de ses forces armées pour les Etats-Unis et ‘Israël’, et notamment sur les déplacements du chef de l’axe de la Résistance, le général Qassem Soleimani, a annoncé la justice.

« La condamnation de Mahmoud Moussavi Majd a été exécutée lundi matin pour espionnage afin que le cas de sa trahison envers son pays soit clos pour toujours », a indiqué le site officiel de la justice iranienne, Mizan Online.

Moussavi Majd a été accusé d’avoir fourni des informations aux Etats-Unis et à ‘Israël’ sur les déplacements du général Qassem Soleimani, assassiné dans une frappe de drone américain à Bagdad.

Architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, le puissant général Soleimani, commandant de la branche des Gardiens de la Révolution iraniens chargée des opérations extérieures de la République islamique, est tombé en martyre le 3 janvier suite à une frappe aérienne américaine devant l’aéroport international de Bagdad, avec le numéro du Hachd Chaabi Abou Mehdi al-Mouhandes.

En riposte à l’attentat contre Soleimani, la République islamique avait lancé des missiles balistiques contre des bases militaires américaines en Irak.

Majd a émigré en Syrie dans les années 1970 avec sa famille et a travaillé comme traducteur en anglais et en arabe dans une entreprise, a ajouté Mizan, soulignant que le condamné avait choisi d’y rester après la guerre en Syrie pendant que sa famille partait.

« Sa connaissance de l’arabe et sa familiarité avec la géographie de la Syrie l’ont rendu proche des conseillers militaires iraniens, et il a pris des responsabilités dans des groupes stationnés d’Idleb à Lattaquié », a ajouté le site.

Majd n’était pas un membre officiel des Gardiens de la Révolution « mais a infiltré de nombreuses zones sensibles sous couvert de traducteur », selon Mizan.

L’Autorité ajoute encore que Majd a reçu des « dollars américains pour révéler des informations sur les convois de conseillers, l’équipement militaire et les systèmes de communication, les commandants et leurs mouvements, les zones géographiques importantes, les codes et les mots de passe » jusqu’à ce qu’il fasse l’objet d’un contrôle et soit privé d’accès à ces informations.

La télévision d’Etat a diffusé une vidéo montrant la photo d’une femme présentée comme une intermédiaire de la CIA avec Majd et un enregistrement présenté comme un appel téléphonique entre les deux. Selon la vidéo, c’est après l’interception d’une communication entre eux qu’un signalement a été effectué par les services de renseignement des Gardiens de la Révolution.

L’audiovisuel public a également montré un homme assis présenté comme Majd avouant avoir reçu des messages codés et rencontré des intermédiaires pour leur fournir « des photos et des documents sur les forces et les commandants » des Gardiens de la Révolution.

Selon la vidéo, Majd avait prévu de travailler également avec les services de renseignement saoudiens avant d’être arrêté. Majd a été arrêté le 10 octobre 2018, selon Mizan.

