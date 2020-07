L’ex-secrétaire d’Etat américain pour la Défense Leon Panetta a assuré que la politique du président Donald Trump de pression maximale exercée contre l’Iran s’est soldée par un échec.

Lors d’une interview avec la chaine de télévision israélienne KAN, traduite par le site de la télévision al-Mayadeen, il a ajouté : « la politique de Trump ne nous a pas permis de changer le régime. C’est ainsi que nous avons échoué sur tous les fronts ».

Et de poursuivre : « les Iraniens l’ont dit à plusieurs reprises, ils n’ont plus confiance que les Etats-Unis respecteront leurs engagements et qu’ils n’en feront pas à leur guise. Ceci est en réalité une violation de l’accord ».

Selon Itamar Mayeri, le correspondant de la chaine israélienne qui a scruté les points de vue de plusieurs personnalités américaines pour son documentaire, elles sont unanimes pour assurer que la politique de pression maximale que Trump a suivie, depuis son retrait de l’accord nucléaire et jusqu’au rétablissement des sanctions directes et indirectes et les mises en garde contre quiconque conclurait des accords avec l’Iran « a échoué au moins jusqu’à présent, compte tenu des résultats qui en ont découlé».

« Les sanctions auraient dû asphyxier l’Iran et le pousser à se rétracter et à revenir à plat ventre vers la table des négociations. Mais opérationnellement, il a vaincu les sanctions et trouvé des détours pour poursuivre ses activités », a poursuivi Meyer a la foi de ces personnalités.

Certains d’entre eux lui ont fait part que la politique américaine ne contribue pas aux efforts destinés à empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire et a l’effet inverse.